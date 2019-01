Stadt: Sicherheitsbedenken sprachen gegen große Bäume

Der Anblick ist ein Trauerspiel: Dort, wo vor einem Jahr noch zwei stattliche, 25 Meter große Platanen standen, wackeln nun zwei mickrige, nicht einmal sechs Meter hohe Linden im Wind. Die Wunde, die am Hansaring geschlagen wurde, wird noch auf Jahre sichtbar sein. Dass die Stadtwerke vor einem Jahr versprochen hatten, die Platanen durch deutlich kräftigere Bäume zu ersetzen, macht die Sache umso schlimmer.

Haben die Stadtwerke damals gelogen, um die aufgewühlte Nachbarschaft im Hansaviertel zu beruhigen? Nein, beschwichtigte am Freitag die inzwischen zuständige Stadtverwaltung – Bäume von der Dimension, die die Stadtwerke in Aussicht gestellt hatten, hätten dort überhaupt nicht gesetzt werden können. Weil Gasleitungen im Boden liegen.

Dass die Stadtwerke nicht wussten, dass dort Gasleitungen – ihre Leitungen! – verlaufen, verwundert dann schon. Noch erstaunlicher ist es, dass sie Platanen als Sicherheitsrisiko für Gasleitungen bewerten. Am Hansaring stehen – zum Glück – noch Dutzende Platanen, an etlichen anderen Standorten im Stadtgebiet auch. Müssen die Anlieger dort Angst haben, dass ihnen irgendwann die Gasleitungen um die Ohren fliegen können? Wenn nicht – dann hätten am Hansaring doch neue Platanen gepflanzt werden können!

Nein, was am Hansaring abgelaufen ist, das wirft kein gutes Licht auf den städtischen Versorger. Irgendwie bleibt das Gefühl, dass vor einem Jahr die Kritiker der Fällaktion mit großen Versprechen beschwichtigt werden sollten – die am Ende nicht eingehalten wurden. So geht man nicht mit Bürgern um, von denen viele die eigenen Kunden sind.

Jetzt stehen sie dort, die kleinen Linden. Angeblich sollen sie schnell wachsen – man wird es sehen. Das Vertrauen in die Stadtwerke wird, zumindest im Hansaviertel, kaum schneller wachsen. Hätten sie doch damals bloß die Platanen stehen gelassen . . .

Martin Kalitschke