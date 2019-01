Entspannt in den Schnee

Wahlweise Winter- oder Schneechaos – so titeln große Fernsehsender gerade hinsichtlich der Wetterbedingungen im Süden der Republik sowie in Österreich. Die Betreiberfamilie des Hotels, in dem bis Anfang der Woche eine Gruppe aus Münster eingeschneit war (wir berichteten), habe laut Katharina Hegge von „Ski4friends“ von Schneemassen gesprochen, die nur alle paar Jahrzehnte einmal vorkommen würden. Doch ausgerechnet der eher flachlanderprobte Münsteraner geht in diesen Tagen ganz unaufgeregt mit dem Wetter im Süden um.

Viel Schnee und auch einmal eingeschneit zu werden, das sei eben das Risiko deren, die in den Skiurlaub fahren würden, sagt Michael Goschke vom Ski-Klub Münster, der regelmäßig Reisen in Skigebiete anbietet. Für den Verein geht es allerdings erst Ende des Monats wieder in den Süden.

Nur wenig Aufregung

Von den Wetterkapriolen dieser Tage akuter betroffen ist dagegen Frosch Sportreisen. Doch auch dort herrscht momentan offenbar wenig Aufregung. Alle Busse würden an diesem Wochenende die Reise gen Süden antreten, bestätigte Unternehmenssprecher Sebastian Rosendahl gegenüber unserer Zeitung.

„Wir stehen in regelmäßigem Austausch mit unseren Teams vor Ort. Die Situation lässt sich als dem Wetter entsprechend beschreiben. Die Hauptverkehrsstraßen durch die jeweiligen Orte sind gut befahrbar. Viele Pisten sind geöffnet, gut präpariert und es gibt nur bedingt Einschränkungen“, so Rosendahl. Brixental, Saalbach-Hinterglemm oder am Arlberg – überall führen weit mehr als die Hälfte der Lifte. „Man kommt nicht überall auf den Gipfel, aber auf die Mittelstationen“, so Rosendahl.

Freude über den Schnee

Unaufgeregt reagieren auch die Schulen, die demnächst mit Schülergruppen in den Schnee fahren, auf das derzeitige Wetter. KVG-Lehrer Peter Müller, der Ende Januar mit einer Jahrgangsstufe 10 ins Inntal reist, macht klar: „Natürlich steht die Sicherheit der Schüler bei uns an absolut erster Stelle.“ Der im Alpenverein ehrenamtlich als Hochtourenführer aktive Müller ist sich aber sicher: „Ich bin viel in den Bergen, ich weiß mich zu informieren.“

Und auch Vasco Stahl, Vorsitzender des Ski-Klubs Münster ist nicht nervös, wenn er an das Wetter im Süden denkt – im Gegenteil: „Wir freuen uns über den vielen Schnee, denn wir fahren Ostern ins Zillertal und hoffen, dass dann noch was davon übrig ist.“