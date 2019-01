Rauschende Ballnacht mit Superstar Howard Carpendale

Münsters Prinzengarde und 500 elegant gekleidete Gäste feierten am Samstagabend einen Prinzenball der Superlative im Mövenpick-Hotel. Höhepunkt der rauschenden Ballnacht war der knapp einstündige Auftritt von Howard Carpendale, der sich beim exklusiven Privatkonzert im kleinen Kreis professionell und charmant zeigte und erst kurz vor Mitternacht mit vier Bodyguards an seiner Seite den Saal wieder verließ.

Prinzenball mit Gaststar Howard Carpendale 1/30 Foto: Matthias Ahlke

Mit seinen Hits „Hello again“, „Nachts wenn alles schläft“, „Dann geh doch“, „Samstag Nacht“, Tür an Tür mit Alice“ oder „Es geht um mehr“ hatten er und seine vier Backgroundsänger das tanzende Publikum restlos begeistert. „Das war der absolute Hammer“, schwärmte Moderator und Hofmarschall Detlev Simon. Und überbreitete dem Schlagerstar – trotz der fünfstelligen Gage – sofort ein Angebot für den kommenden Prinzenball. Hello again 2020? „Gibt mir eine Nacht, darüber zu schlafen“, antwortete Carpendale professionell.

Aber wer redet denn hier vom Schlafen! Die Nacht zum Tag machten die Damen in ihren atemberaubenden Abendkleidern und in die Herren in ihren schmissigen Smokings. Die Spitzenband „Heavens Club“ spielte zu unzähligen Tanzrunden auf. „Ich verspreche Ihnen einen tollen Abend, den Sie nie vergessen werden“, rief Simon den Gästen zu – und sollte recht behalten. Dazu trugen auch die Kölner Rheinveilchen bei. Das Tanzkorps wirbelte seine Mädchen durch die Luft und beeindruckte mit spektakulären Würfen und Hebungen.

Ausführlicher Bericht folgt.