Gorilla Demba („Dicke Lippe“) aus dem Allwetterzoo kann ganz entspannt in die Zukunft schauen, denn seine Paten sind, wie könnte es anders sein, die Inhaber der Gorilla Bar, Bernd Redeker und Reiner Schlag. Den sechsten Geburtstag feiert Demba auch dieses Jahr nicht allein: Paten, Pfleger und in Münster bekannte Promis aus Sport und Unterhaltung zapften am Sonntagabend hinter der Theke der Gorilla Bar für einen tierisch guten Zweck.

Der Erlös des Abends geht als Spende an die Zootiere. Auch die alljährliche Tombola mit Preisen im Gesamtwert von rund 6000 Euro kommt ihnen zugute. Dazu trugen durch einen Loskauf unter anderem auch Roland Jankowsky (alias Wilsberg-Kommissar Overbeck), Comedian Lisa Feller, Showmaster Adam Riese, Allwetterzoo-Direktor Dr. Thomas Wilms, Handballer André Kropp und Prof. Olaf Arlinghaus bei.