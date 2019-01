Ein unbekannter Mann bedrohte am Sonntagmittag einen 53-jährigen Münsteraner auf der Promenade in der Unterführung Höhe Mauritztor. Der Unbekannte kam laut Polizei auf den Münsteraner zu, sprach ihn an und bedrohte ihn verbal.

Einen Augenblick später joggten drei Frauen an ihnen vorbei. Eine der Joggerinnen drängte der Unbekannte vom Weg ab, stieß ihr gegen die Schulter und verletzte sie leicht.

Danach ging der Mann dann in Richtung Bahnhof davon. Er ist circa 1,70 Meter groß, trug eine dunkle Winterjacke mit Reflektoren auf dem Rücken, eine hellblaue Jeans und Turnschuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter Rufnummer 0251/275-0 entgegen.