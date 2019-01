Seit Oktober vergangenen Jahres läuft die Show „Münster in Sand gemalt“ überaus erfolgreich in der Friedenskapelle. Statt mit Farbe und Pinsel auf Leinwand geht die Künstlerin hierbei mit feinem Sand und viel Fingerspitzengefühl auf einer Glasplatte zu Werke. Die so entstehenden Bilder werden, begleitet von stimmungsvoller Musik, via Beamer auf eine Leinwand projiziert.

Tägliches Training ermöglicht es Anna Telbukh, neben bekannten Stadtansichten auch menschliche Originale aus Sand zu zaubern. Foto: Anna Telbukh

So federleicht die Show auf den Zuschauer auch wirken mag: Sandmalerei erfordert tägliches Training. Die aus der Ukraine stammende Künstlerin Anna Telbukh zählt zu den Besten ihres Metiers, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ob Prinzipalmarkt, der Dom, die Türmerin, der Aasee, der Zoo, der Hafen, das Schloss oder das historische Rathaus: Mit großer Leidenschaft für ihre Kunst zaubert sie münsterische Motive in den Sand und nimmt die Zuschauer mit auf eine bildhafte Reise durch die westfälische Metropole.

Jetzt kann der Veranstalter drei zusätzliche Termine anbieten: am Samstag (19. Januar) um 20 Uhr sowie am 27. Januar (Sonntag) um 15 und 20 Uhr. Wobei für die 15-Uhr-Show nur noch wenige Restkarten zur Verfügung stehen.