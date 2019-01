8000 neue Mini-Bäume für Münster-Modelle

Endspurt für die Sanierung der Bäumchen in den Stadtmodellen des Stadtmuseums. Der Förderverein des Museums, der den Modellbau ermöglicht, hatte im vergangenen Jahr die Öffentlichkeit um Unterstützung gebeten und sich selbst großzügig an der „Wiederaufforstung“ beteiligt. Auch dank des öffentlichen Zuspruchs konnten rund 8000 Mini-Bäume in sechs Modellen ausgewechselt werden.

Das letzte Modell zum Jahr 1533 wird in den nächsten Tagen fertiggestellt. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann sich bei freiem Eintritt im Stadtmuseum umsehen.