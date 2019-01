Tierschützer-Aktion gegen Pelzkleidung

„Was Natur- und Tierschutz angeht, sitzen wir doch alle in einem Boot.“ Renate Waltermann hat an diesem Samstagmorgen auf dem Hof Ostendorf 10 die Regenjacke fest zugeköpft und die Gummistiefel an. Der Hof in der Borghorster Bauerschaft steht für das gemeinsame Projekt von Gnadenhof und Lehmdorf des Naturschutzbunds (Nabu) Steinfurt.

Foto: Martin Fahlbusch