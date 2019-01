Foto-Ausstellung im Wilhelm-Hittorf-Gymnasium

Entstanden ist in enger Kooperation mit dem Wilhelm-Hittorf-Gymnasium, das sich seit einem Jahr für den Verein engagiert, ein fotografisches Projekt der Begegnung. Schüler aus Gulu und Münster zwischen 10 und 14 Jahren haben fotografisch Szenen ihres alltäglichen Lebens festgehalten und können nun innerhalb einer Wanderausstellung, die sowohl in Münster als auch in Gulu zu sehen sein wird, ihre Werke gemeinsam präsentieren.

Erste Station dieser Wanderausstellung ist das Hittorf-Gymnasium. Zu sehen sind alltägliche Szenen zu unterschiedlichen Tageszeiten, angefangen vom morgendlichen Aufstehen, Frühstücken und Zähneputzen bis hin zu Nachmittagsbeschäftigungen und abendlichen Ritualen.

Subjektivität steht im Fokus

Bei den Schülerarbeiten handelt es sich laut Pressemitteilung um Fotografien, die ohne professionelle Erfahrung im Umgang mit dem Medium Fotografie entstanden sind. Im Mittelpunkt stehen immer die Sichtweisen und Schwerpunkte der Schülerinnen und Schüler, die an diesem Projekt teilgenommen haben.

Landwirte helfen in Uganda 1/7 Johannes Röring pumpt in Uganda nach Wasser. Foto: WLV, Laura Jacobs

Mit Hacke und Machete arbeitet Bauernpräsident Johannes Röring auf einem Acker in Uganda Foto: WLV, Laura Jacobs

Bauernpräsident Johannes Röring und Susanne Schulze Bockeloh haben ein Feld in Uganda aufgeräumt Foto: WLV, Laura Jacobs

Bauernpräsident Johannes Röring fahrt auf einem Fahrrad, das in Uganda zu den wichtigsten Transportmitteln gehört. Foto: WLV, Laura Jacobs

Ein Ergebnis der Hilfe ist dieser Marktstand, wo die Bauern ihre Produkte verkaufen. Foto: WLV, Laura Jacobs

Johannes Röring und Susanne Schulze Bockeloh begutachten in Uganda ein Rind. „Da geht noch was“, sagt Röring dazu. Foto: WLV, Laura Jacobs

Bauernpräsident Röring und Susanne Schulze Bockeloh überreichen den Bauern in Uganda einen indischen Lkw. Foto: WLV, Laura Jacobs

Im Fokus der Fotografien aus Gulu sind meist reale Alltagssituationen mit den Protagonisten zu sehen, die auch die Regieanweisungen für die Szenen gegeben haben. Bei den Fotografien aus Münster sieht man bewusste Inszenierungen von Alltäglichem aus dem Blickwinkel der Fotografen.

Präsentiert werden die Arbeiten in thematisch geclusterter Hängung, den fotografisch festgehaltenen Tagesabläufen morgens, mittags, nachmittags und abends entsprechend. Ziel ist es, einen Moment der Begegnung und der Kontaktaufnahme herzustellen.