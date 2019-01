Weber verweist in diesem Zusammenhang unter anderem auf die starke Konkurrenz vom Wochenmarkt und von den Gärtnerflächen, die inzwischen in den meisten Foyers der Supermärkte entstanden seien. Bestatter haben nach Angaben von Weber wie auch Hochzeitsagenturen eigene Verbindungen zu Lieferanten von Blumen, mit denen sie zusammenarbeiten würden. Auch die Aufträge von sogenannten Abonnementkunden wie Firmen und Praxen seien zurückgegangen, betont der Florist.

Früher existierten nach Angaben von Weber zwischen 20 und 25 Floristen in Münster, heute „bricht alles weg“. Weber berichtet zudem von einer zunehmenden Konkurrenz durch den Online-Handel.

Blumengeschäfte schließen reihenweise

„Aber eigentlich sind wir schon seit Jahrzehnten mit Fleurop unterwegs“, sagt Kreisgärtnermeister Martin Dahlmann, „damit sind wir gut gefahren“. Der Verkauf im Lebensmittelhandel habe wenig mit dem in den Fachbetrieben zu tun, so der Gärtnermeister in Hiltrup. Der Supermarkt bietet zwar Blumen an, sobald diese aber floral gebunden werden, seien Fachkräfte gefragt.

Wolfgang Franz Weber befindet sich mit seinem Entschluss, den Laden aufzugeben, in Münster in guter Gesellschaft. In den vergangenen Jahren haben bereits Betriebe wie Berning an der Kanalstraße, Moldrickx in Kinderhaus sowie Gärtnereien am Schifffahrter Damm, in Hiltrup und in Gievenbeck aufgegeben. Aktuell hat auch ein Blumengeschäft an der Warendorfer Straße geschlossen.