Zähes Ringen mit der Versicherung

Es ist kurz vor 11 Uhr, als am 18. Januar 2018 – also genau vor einem Jahr – Orkantief Friederike das Stadtgebiet von Münster erreicht. In den folgenden Stunden verursacht es zahlreiche Schäden an öffentlichen und privaten Gebäuden, Pkw- und Bahnverkehr werden beeinträchtigt, selbst gestandene Bäume haben den Böen nichts entgegenzusetzen. Polizei und Feuerwehr arbeiten bis zum Abend einen Einsatz nach dem nächsten ab. Am Ende steht fest: Friederike war nach Kyrill (2007) der zweitstärkste Orkan seit Jahrzehnten.

„ Wir hatten trotz allem Riesenglück. Wir hatten trotz allem Riesenglück. “ Michael Krapp, Verwaltungsreferent der Pfarrgemeinde St. Joseph Münster Süd

Fast 20 Meter hoch ist der Baum, der gegen Mittag auf das Pfarrheim der Antoniuskirche fällt. Das erst wenige Monate zuvor sanierte Dach wird schwer beschädigt, auch Außenmauern und Fundament werden in Mitleidenschaft gezogen. Menschen werden wie durch ein Wunder nicht verletzt. „Wir hatten trotz allem Riesenglück“, betont Michael Krapp, Verwaltungsreferent der Pfarrgemeinde St. Joseph Münster Süd.

„Erst ein halbes Jahr zuvor war die Standfestigkeit des Baumes überprüft worden“, sagt Krapp. Damals habe es nichts zu beanstanden geben.

Orkan "Friederike": Aufräumarbeiten an der Antoniuskirche

Bis alle Schäden behoben sind, dauert es allerdings bis Ende des Jahres. Denn die Versicherung erweist sich als weniger kulant, als es sich die Gemeinde erhofft hat. „Sie argumentierte, dass es am beschädigten Gebäude bereits Vorschäden gegeben habe“, berichtet Krapp. Der große Baum, so die Versicherung, habe dem Boden so viel Wasser entzogen, dass sich an den Wänden des Pfarrheims Risse gebildet hätten. Soll heißen: Orkantief Friederike sei nur zum Teil für die Schäden verantwortlich gewesen.

Kostenteilung vereinbart

„Wir wollten uns nicht auf einen Rechtsstreit einlassen“, sagt Krapp. Und so wurde eine Teilung der Gesamtkosten (80 000 Euro) vereinbart. Immerhin: Nicht die Gemeinde muss den kirchlichen Anteil begleichen, sondern das Bistum, weil das Pfarrheim vor allem von der polnischen, spanischen und tamilischen Gemeinde genutzt wird.

„Gutachter gegen Gutachter, so hat sich alles hingezogen“, blickt Krapp auf die Zeit nach Friederike zurück. Er stellt klar: „Wir hatten uns die Schadensregulierung anders vorgestellt.“