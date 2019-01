Eine teure Naturkatastrophe

Die beiden großen münsterischen Versicherer Westfälische Provinzial und LVM kam Friederike teuer zu stehen.

Der Provinzial wurden in den Monaten nach dem Orkantief 132 000 Schadensfälle aus Westfalen gemeldet – darunter 5018 aus Münster. Das ist viel – aber weniger als bei Kyrill. Damals gingen 272 000 Schadensmeldungen bei der Provinzial ein. „Damit war Friederike das zweitgrößte Schadensereignis für unser Unternehmen“, unterstreicht Sprecherin Annette Bäcker. Inzwischen sind nach ihren Angaben 128 Millionen Euro an die betroffenen Versicherten auszahlt worden, davon flossen fünf Millionen Euro an Versicherte in Münster.

Orkantief Friederike in Münster 1/55 Das Dach eines zur Bahn gehörenden Gebäude ist durch den Sturm schwer beschädigt worden. Foto: Matthias Ahlke

Es stürzte teilweise auf die Gleisanlagen im Bereich der Überführungen über die Hafenstraße. Foto: Matthias Ahlke

Die Hafenstraße wurde gesperrt. Foto: Jürgen Grimmelt

Die Hafenstraße vom Hansaring aus. Foto: Jürgen Grimmelt

Auch am Hafen gab es eine Sperrung. Der Mittelhafen wurde zwischen dem Hafenweg (Höhe Vapiano) und dem Flechtheimspeicher gesperrt. Foto: Jürgen Grimmelt

Das Dach des Fernwärmespeichers der Stadtwerke hob sich durch die Orkanböen. Foto: Jürgen Grimmelt

An der Wolbecker Straße stürzte eine Ampel um. Foto: Matthias Ahlke

An der WLE-Bahnstrecke in Gremmendorf stürzte ein Baum auf die Gleise. Foto: Helmut Etzkorn

Die Weseler Straße war wegen eines umgekippten Baums zwischenzeitlich nicht befahrbar. Foto: Björn Meyer

Auf der A1 wurde zwischen Münster-Nord und Greven ein Lkw umgeweht. Foto: Katrin Jünemann

An vielen Straßen gab es kein Durchkommen. Foto: Helmut Etzkorn

Stürmischer Donnerstag in Münster: Tief „Friederike“ fegt mit Orkanböen durch die Stadt und richtet einige Schäden an. Foto: Oliver Werner

An der von-Steuben-Straße... Foto: Oliver Werner

...haben sich Blechteile von einem Dach gelöst. Foto: Oliver Werner

Die Straße wurde gesperrt. Foto: Oliver Werner

Von herunterstürzenden Ästen und Dachziegeln ging am Donnerstag Gefahr aus. Foto: Oliver Werner

Die Polizei empfahl, „am besten zu Hause zu bleiben“. Foto: Oliver Werner

Die Feuerwehr sichert das Dach an der von-Steuben-Straße. Foto: Oliver Werner

Über 300 Einsätze vermeldete die Polizei bereits am Mittag. Foto: Oliver Werner

Der Bahnverkehr in NRW wurde wegen des Sturms eingestellt. Foto: Oliver Werner

Hunderte Reisende strandeten in Münster. Foto: Oliver Werner

Die meisten Gestrandeten bleiben gelassen. Foto: Oliver Werner

Zum Teil taten sich Reisende zusammen, um mit dem Taxi weit entfernte Ziele – etwa den Flughafen Düsseldorf – zu erreichen. Foto: Oliver Werner

Waghalsige nutzten die enormen Windstärken... Foto: Matthias Ahlke

...für eine Runde Windsurfen auf dem Aasee. Foto: Matthias Ahlke

Der Ein- und Ausstieg erfolgte über die Treppe bei den 'Giant Pool Balls'. Foto: Matthias Ahlke

In der Fliednerstraße kippte ein Container um. Foto: Oliver Werner

am Hauptbahnhof wurden Fahrräder umgeweht. Foto: Oliver Werner

Umgeknickte Schilder Foto: Oliver Werner

Windsurfen am Aasee Foto: Matthias Ahlke

Windsurfen am Aasee Foto: Matthias Ahlke

Windsurfen am Aasee Foto: Matthias Ahlke

"Friederike" zerrte auch an Baugerüsten. Hier wurde eine Plane zerfleddert. Foto: Matthias Ahlke

Die Feuerwehr beseitigt einen Baum, der auf die Weseler Straße gestürzt ist. Foto: Matthias Ahlke

Ein Baum fiel auf die Antoniuskirche. Foto: Matthias Ahlke

Umgestürzter Baum an der Mecklenbecker Straße Foto: Matthias Ahlke

Dutzende Bäume stürzten in Münster um. Foto: Matthias Ahlke

An den Osmo-Hallen Foto: Matthias Ahlke

Ein großes Werbeplakat wurde davongeweht. Foto: Matthias Ahlke

Auf der Umgehungsstraße Foto: Matthias Ahlke

Der Deckel einer Litfaßsäule wurde abgeweht. Foto: Oliver Werner

Auch diese Zweiräder wurden umgeworfen. Foto: Oliver Werner

Die Uniklinik sperrte den Zugang zu einem Bettenturm. Alle Mitarbeiter seien angewiesen worden, ihre Dienstgebäude nicht während des Sturms zu verlassen. Untersuchungen und Behandlungen, die es erforderlich machten, Patienten in andere Gebäude zu bringen, seien verschoben worden. Foto: Lukas Speckmann

Vor der Montessori-Schule an der Soester Straße stürzte ein Baum um. Foto: Oliver Werner

Ein Baum stürzte auf die Antoniuskirche. Foto: Oliver Werner

In der Delpstraße im Aaseeviertel stürzte ein Baum auf ein Haus. Foto: Oliver Werner

Großen Andrang gab es am Hauptbahnhof auf die Busse, die als Schienenersatzverkehr eingesetzt wurden. Foto: Oliver Werner

Der Bahnverkehr wurde in NRW am Morgen abgesagt. Foto: Oliver Werner

Am Nachmittag war klar: Bis zum Betriebsschluss fuhr kein Zug mehr. Am späten Nachmittag waren die Bahnsteige am Hauptbahnhof leer. Foto: Oliver Werner

An die gestrandeten Fernreisenden hat die Bahn am Hauptbahnhof Taxen- und Hotelgutscheine verteilt. Foto: Oliver Werner

Auf 70 Millionen Euro beläuft sich der Gesamtschaden beim Landwirtschaftlichen Versicherungsverein Münster (LVM). Hier gingen 65 000 Schadensmeldungen ein, „etwa 99 Prozent sind reguliert“, so Sprecher Carsten Pribyl. „Für die LVM-Sachversicherung war Friederike das schwerste Unwetter seit Kyrill. Er schlug damals mit rund 84 000 Schadensmeldungen und knapp 78 Millionen Euro zu Buche.“

Versicherte aus Münster reichten 1300 Schadensmeldungen beim LVM ein, hier belief sich die Schadenssumme auf 1,6 Millionen Euro. Weitaus mehr Schäden gab es in Borken und Steinfurt.