Cluster ermöglicht Forschung zu Künstlicher Intelligenz

Manchmal muss es eben ein bisschen mehr sein. Das gilt bei Computern vor allem dann, wenn massig Daten im Spiel sind. Herkömmliche Laptops oder Rechner kommen damit nicht klar. An der Fachhochschule (FH) Münster wird Professoren und Studierenden – also allen, die wissenschaftlich arbeiten – deshalb eine neue Infrastruktur zur Berechnung großer Datenmengen geboten: der „ Steinfurter Campus Cluster“.

„Zuletzt haben wir für 40.000 Euro neue Grafikkarten angeschafft, um Studierenden und Wissenschaftlern den Einstieg in Big Data (zu Deutsch: große Datenmengen; Anm. d. Red.) und Machine Learning zu ermöglichen“, sagt Markus Gilbert, Physiker am Fachbereich Physikalische Technik. Er verwaltet den Cluster, der im Kern ein Verbund mehrerer Rechner ist. Der Cluster steht in Steinfurt, doch auch in Münster kann mit ihm gearbeitet werden.

Von Informatik bis Architektur

Der Campus Cluster ermöglicht unter anderem Forschung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz. Das haben sich Yves-Noel Weweler und Marc Dangschat vom Fachbereich Elektrotechnik und Informatik sowie Sven Könning vom Fachbereich Architektur bei ihren Abschlussarbeiten zu Nutze gemacht.

Obwohl die Arbeiten in verschiedenen Fachbereichen angesiedelt sind, folgen sie im Kern dem gleichen Ansatz: dem Deep Learning. Das Deep Learning funktioniert prinzipiell ähnlich wie das menschliche Gehirn, das aus einer Vielzahl von Nervenzellen, den Neuronen, aufgebaut ist. „Diese sind stark vernetzt und kommunizieren untereinander“, sagt Jürgen te Vrugt, Professor am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik.

Nachbildung des Gehirns

Beim Deep Learning werden künstliche neuronale Netze eingesetzt, die seit den 1940er Jahren nach Vorbild des Gehirns nachgebildet werden. Diese werden laut te Vrugt trainiert: „Der Mensch gibt die Struktur des künstlichen neuronalen Netzes vor, die Vielzahl der notwendigen Parameter lernt das System dann autark aus einer Vielzahl von Beispieldaten.“ Das System lernt selbstständig.

Yves-Noel Weweler hat diesen Ansatz in seiner Arbeit zur Sprachsynthese verwendet. „Sprachsynthese kommt dort zum Einsatz, wo geschriebene in gesprochene Sprache umgewandelt werden muss“, sagt Jürgen te Vrugt. Prominente Einsatzgebiete seien Amazons Alexa oder Apples Siri.

Cluster ermöglicht schnelles Rechnen

Ohne die enormen Rechenleistungen des Campus Clusters wären die Arbeiten von Weweler und Dangschat so nicht möglich gewesen. „Dahinter stecken mehrere Monate digitale Trainingszeit“, so Dangschat. „Dank des Clusters konnten wir die aber innerhalb einer Woche durchlaufen.“

Marc Dangschat hat sich mit dem Gegenteil, der Spracherkennung, befasst. „Bei der Spracherkennung wandeln wir gesprochene in geschriebene Sprache um“, sagt Jürgen te Vrugt. Grundlegende Anwendung findet sie in Diktiersystemen, aber auch die immer populärer werdende Sprachsteuerung, zum Beispiel im Zusammenhang mit Smart Home, beruht auf der Spracherkennung. Denn die gesprochene Eingabe werde dabei in eine Form umgesetzt, die Maschinen verarbeiten können.

Auch Sven Könning hat in seiner Arbeit im Fachbereich Architektur auf Künstliche Intelligenz zurückgegriffen. „Es wäre ja spannend, wenn der Computer Muster auf Bildern erkennen und direkt Merkmale extrahieren könnte, zum Beispiel Holz, Klinker oder Putz an der Fassade unterschiedet oder spezielle Fensterbögen oder Ornamente erkennt“, erläutert er den Ansatz seiner Arbeit.

Veränderungen in der Architektur

„Ich möchte Umwälzungen in die Architektur bringen“, sagt Sven Könning. Seine Arbeit habe gezeigt, dass Künstliche Intelligenz „langweilige Arbeitsschritte übernehmen oder schnellere Varianten erzeugen“ könne, als bisher. Der Campus Cluster hat Könning die entscheidende Infrastruktur gestellt, um diese Ergebnisse zu erzielen – und so vielleicht die Architektur zu verändern.

