Hundstage mitten im Winter

Pirouetten, Luftsprünge, Gang auf zwei Beinen – wenn es nach Flux geht, kann die Messe Doglive losgehen. Doch der Hund von Dog-Dancerin Karen Uecker muss sich noch etwas gedulden bis zu seinem Auftritt bei der Gala am Samstagabend. Zwei Tage vor dem Messe-Start sind die Aufbauarbeiten in der Halle Münsterland in vollem Gange. Bis Samstag werden dort knapp 16 000 Quadratmeter Fläche zum Hundeparadies umgebaut.

„Unser Markenzeichen ist unser riesiges Mitmachprogramm“, sagt Andrea Sürder, Projektleiterin der Doglive. Ob Geschicklichkeitsparcours, Vorträge zu Tiergesundheit oder Rassepräsentation – das Spektrum ist breit gefächert. Die Mischung aus Ausstellung, Wettbewerben, Hundesportturnieren, Informationsangebot und Show lockt die Menschen nun schon zum elften Mal zum Albersloher Weg. 15 000 Zweibeiner, 3000 Vierbeiner und 1800 Gala-Besucher erwartet Sürder am Samstag und Sonntag bei der Hundemesse.

Alles, was das Hundehalterherz begehrt

Ein Schwerpunkt ist die Aussteller-Halle: An 160 Ständen gibt es Produkte vom richtigen Futter bis zum Hundehalsband, und so ziemlich alles, was das Hundehalterherz begehrt. Nebenan stellen sich Start-ups der Szene vor. Hundefutter aus Insekten-Larven gebe es da zum Beispiel, so Sürder.

Vorbereitungen zur 11. Auflage der Hundemesse Doglive

Beim Publikum schwer gefragt sind die Wettbewerbe. Sportlich geht zu bei der Agility Trophy, Deutschlands größtem Hunde-Indoorturnier mit 600 Startern, und der Rallye Obedience. Auf Haltung kommt es an beim Multitalent, wo Hund und Halter eine Choreografie zeigen.

Tierschutz hat Priorität

Neben all den Aktionen ist Sürder wichtig zu betonen, dass der Schutz der Tiere Priorität hat. „Hier werden keine Stachelhalsbänder oder ähnliches verkauft“. Außerdem seien zwei Tierärzte, so die Projektleiterin, die ganze Zeit vor Ort.

Der Höhepunkt der Messe ist die von Sänger und Schauspieler Oli P. moderierte Gala am Samstagabend. Um 19 Uhr zeigt die Gewinnerin der Dog Frisbee Europameisterschaft, Melanie Fydrich, ihre Kür auf der Hundeshow. Zudem werden Leonid Beljakov und Boxer Hamona für Unterhaltung sorgen. Dann darf auch Flux in seiner Choreographie endlich zeigen, was er von Dog-Dancerin Karen Uecker gelernt hat.