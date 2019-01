Ein perfektes Dinner: 200 Gäste versammelten sich für das 15. Festessen des Forums „Frauen u(U)nternehmen“ am Freitagabend im Rathaus. Ihr glänzendes Erscheinungsbild war das i-Tüpfelchen der Veranstaltung und verpasste ihr einen würdigen Rahmen.

„Einzigartig“ lautet passend zum Jubiläumsjahr auch das Motto des Netzwerkes, das vor 20 Jahren gegründet wurde. Die Verwirklichung der individuellen „Einzigartigkeit“ griff später die Unternehmerin Barbara Jentschura in ihrem Festvortrag auf. Wie ein roter Faden zog sich die Auseinandersetzung mit der Ökologie und der Würde des Lebens durch den Beitrag der Rednerin, mit dem sie das Dinner würzte.

„Das Motto ist eine selbstbewusste Aussage und Ansporn zugleich“, zollte Oberbürgermeister Markus Lewe dem Forum in seinem Grußwort Respekt. „Sie haben völlig Recht. Nur mit so einem Bewusstsein kann man auch etwas für sich und andere erreichen und Aufmerksamkeit bekommen. Mittelmaß reicht eben oft nicht“, betonte Lewe.

Wie das traditionelle Kramermahl der Kaufmannschaft beginnt auch „Frauen u(U)nternehmen“ den Festabend stets mit einem Empfang in der Bürgerhalle. Sekt und Fingerfood werden gereicht. Tradition ist es ebenfalls, dass der Oberbürgermeister den Ehrengast von „Frauen u(U)nternehmen“ in den Friedenssaal bittet. Dort lag für Barbara Jentschura bereits das Goldene Buch der Stadt bereit, außerdem reichte ihr Markus Lewe den mit Wein gefüllten Goldenen Hahn.

15. Women-in-Business-Dinner“ im Rathaus 1/26 200 Gäste trafen sich zum 15. Dinner im Rathaus Foto: Oliver Werner

Oberbürgermeister Lewe empfängt die Festrednerin und den Vorstand von Frauen u(U)nternehmen im Friedenssaal Foto: Oliver Werner

200 Gäste trafen sich auf Einladung des Forums „Frauen u(U)nternehmen zum Dinner im Rathaus. Foto: David Hoelker

Die lange Tafel im Rathausfestsaal ist festlich gedeckt Foto: Oliver Werner

Die Kochkunst bereitet Fingerfood für das Frauendinner vor Foto: Kochkunst

Die Kochkunst bereitet Fingerfood für das Frauendinner vor Foto: Kochkunst

200 Gäste im Rathausfestsaal Foto: Oliver Werner

15. Dinner von Frauen u(U)nternehmen im Rathaus Foto: Oliver Werner

Oberbürgermeister Markus Lewe empfängt die Festrednerin und den Vorstand im Friedenssaal Foto: Oliver Werner

Sophia Siemers (l. Cibaria) und Uta Ramme (Coaching) Foto: Oliver Werner

Oberbürgermeister Lewe begrüßt die Gäste in der Bürgerhalle Foto: Oliver Werner

Wera Röttgering (Herzenswünsche) und Dr. Martina Klein (Alexianer) Foto: Oliver Werner

Anja Kecker, Dr. Anne Täubert und Mechtild Pieper (Münsterländische Bank Thie & Co. Foto: Oliver Werner

Gertrud und Barbara Jentschura Foto: Oliver Werner

Tine Johanna Kibbeling (l. Gastronomie) und Dr. Dr. Eva Cramer (Arbeitsmedizin) Foto: Oliver Werner

Dagmar Merfort, Vorsitzende von Frauen u(U)nternehmen Foto: Oliver Werner

Marie-Louise Holla (l., MLH Architekten, Henrike Thiemann (2.v.l., htarchitektur), Olga Felix (Rechtsanwältin und Notarin) und Petra Speckmann (r. Coaching & Training) Foto: Oliver Werner

Anke Hildebrand (l., Analysezentrum), Karin Schrimper (M. Fachanwältin für Arbeits-, Familien- und Erbrecht) und Gabriele Westphal (Institut für ganzheitliche Kosmetik), Foto: Oliver Werner

Dr. Silke Inderwiedenstrasse (l.) und Dr. Dagmar Köhler (Gynäkologinnen) Foto: Oliver Werner

Birgit Piepenbreier (l., Praxis für Schmerztherapie) und Birgit Hövener (Dr. Hövener Nachf. GmbH) Foto: Oliver Werner

Andrea Portner (l., Jakoby Immobilien) und Christiane Jakoby (Firmengruppe Brück) Foto: Oliver Werner

Kreishandwerksmeisterin Rosemarie Ehrlich (l.) und Obermeisterin der Tischler-Innung Brigitta Hagemann (r.) Foto: Oliver Werner

Annette Ude (l.) und Ulrike Schulte (Kochkunst) Foto: Oliver Werner

Prof. Dr. Liv Jaeckel (l.) (Juristin), Katharina Neurot (Alpmann Fröhlich und Vorstand WIN), Simone Jörn (r., Merck & Finck Privatbankiers AG), Foto: Oliver Werner

Heidi Schulze Bröring (l., Münster-Magazin), Birgit Keppelhoff-Niewerth (M., Immobilien Keppelhoff-Niewerth) und Mechthild May-Hügemann (r. Deutsche Bank) Foto: Oliver Werner

200 Gäste trafen sich auf Einladung des Forums „Frauen u(U)nternehmen zum Dinner im Rathaus. Foto: Oliver Werner

„Frauennetzwerke sind hip“, betonte zuvor die Vorsitzende der Gastgeberinnen, Dagmar Merfort, in ihrer Begrüßung. Das Forum in Münster lebt diesen zeitgemäßen Trend seit zwei Jahrzehnten vor. Der Vorstand wird nicht müde, an neuen Ideen für das Netzwerk zu feilen. Mittelmaß sei eben nicht ihr Ziel, sagt der Vorstand. „Wir sind kein Kaffeekränzchen“, machte Merfort deutlich. Allein schon durch das jährliche Dinner sei die Sichtbarkeit von Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen erreicht worden.

Aber „Frauen u(U)nternehmen“ ist hartnäckig und möchte mehr. Eines der Zukunftsprojekte ist die Unterstützung von jungen Unternehmerinnen. Das Forum strebt eine Kooperation mit einer Universität mit einem Lehrstuhl für Unternehmensgründungen an. Einzigartige Angebote sollen außerdem das Jubiläumsjahr füllen.

Festrednerin Barbara Jentschura betonte, „dass die Verwirklichung der individuellen Einzigartigkeit ihren Ausdruck in der freien Lebensgestaltung findet“ – mit selbst gewählten Elementen des lebenswerten Lebens, die eine rechtliche und eine materielle Grundlage haben. „Ihr Jahresmotto können Sie alle hoffentlich in diesem vor uns liegenden Jahr mit einem sehr positiven Selbstgefühl auf sich anwenden. Allemal als zutreffende Beschreibung und hoffentlich auch als Motivation“, sagte die Unternehmerin.