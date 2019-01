Zur „Doglive“ werden 15.000 Zwei- und 3000 Vierbeiner erwartet

Etwa 160 Aussteller teilen sich nun die Fläche von fast 16.000 Quadratmetern – mit Angeboten vom Bioprodukt oder speziellen Hunde-Reisen über Design-Halsbänder bis zum riesigen, hundegerechten Wohnmobil, dem „Vier-Pfoten-Mobil“. „Das kann man mieten, aber auch kaufen – da ist alles drin, und die Einrichtung ist aus Hundehaar-abweisendem Material.“

Die Besucher-Erwartung von „Doglive“ liegt an diesem Wochenende bei 15.000 Zwei- und 3000 Vierbeinern – welchen übrigens eine strikte Impfpass-Pflicht auferlegt wurde. Ein fideles Kläff-Konzert erwartet den Zaungast an diesem Vormittag in der Großen Halle. Dort wird für das „Flyball“-Match der Abend-Gala trainiert. Die Hunde sprinten hier über diverse Hürden und müssen den Ball fangen; und dies ist keineswegs der einzige Hindernis-Parcours auf dem Messegelände.

Die Messe Doglive verwandelt am Wochenende (19. und 20. Januar) die Halle Münsterland in ein Hundeparadies.

Aber auch für Zweibeiner wird reichlich geboten.

Die Mischung aus Ausstellung, Wettbewerben, Hundesportturnieren, Informationsangebot und Show lockt die Menschen nun schon zum elften Mal zum Albersloher Weg.

Sehen Sie im Folgenden viele weitere Impressionen von der Hundemesse. Foto: Oliver Werner

Unter den Hunde-affinen Promis ist Fernsehmoderatorin Nina Ruge zu sehen, die Schirmherrin der Initiative „Liebe fürs Leben“ ist, welche Grundschulkindern Respekt vor Tieren und den richtigen Umgang mit ihnen nahebringt.