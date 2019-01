„Phantom der Oper“ kommt nach Münster

Eines der erfolgreichsten Tournee-Musicals in Europa mit Weltstar Deborah Sasson und Axel Olzinger in den Hauptrollen kommt nach Münster. Die Aufführung im Messe- und Congresscentrum (MCC) Halle Münsterland beginnt am 29. Januar (Dienstag) um 20 Uhr.

Auf über 450 Bühnen Europas sei „Das Phantom der Oper“ des Autorenteams Deborah Sasson und Jochen Sautter seit 2010 von Zuschauern und Kritikern begeistert aufgenommen worden, heißt es in der Ankündigung. Damit sei diese deutschsprachige musikalische Neuinszenierung, die zum 100. Geburtstag des 1910 von Gaston Leroux geschriebenen Romans „Le Fantôme de l‘Opéra“ entstand, eine der erfolgreichsten Tournee-Musicalproduktionen Europas.

Das Musical hebe sich von allen bisherigen musikalischen Interpretationen des Literaturstoffes ab, indem es sich viel näher an die Romanvorlage halte und in großen Teilen der Musik, die Sasson selbst komponierte, bekannte Opernzitate einbinde. Dank interaktiver Videoanimationen werde der Zuschauer noch mehr in das mysteriöse Geschehen auf der Bühne eintauchen können.

18-köpfiges Orchester spielt die Musik live

Die Darsteller scheinen mit den Projektionen verschmolzen zu sein, ihre Bewegungen lösen teilweise Reaktionen der projizierten Bilder hervor, und die Übergänge von einem Schauplatz zum nächsten werden noch fließender gestaltet werden, heißt es in der Ankündigung weiter.

Die Rolle der Christine interpretiert die Bostoner Sängerin und Echo-Klassik-Preisträgerin Deborah Sasson selbst. Ihre facettenreiche und kraftvolle Sopranstimme sei ideal geeignet für diese Mischung aus Oper und Musical. Das Phantom wird von Axel Olzinger gespielt, der in „Chicago“ im Londoner Westend und in zahlreichen Rollen bei Musicalproduktionen der Vereinten Bühnen Wien Erfolge feierte. Weiterhin wirkt ein großes Ensemble von herausragenden Darstellern aus dem deutschsprachigen Raum bei der Produktion mit. Ein 18-köpfiges Orchester spielt die Musik live.

Die Geschichte spielt in der Pariser Oper. Die Solistin Carlotta ist erkrankt, das Chormädchen Christine springt ein und singt so klar und fehlerfrei, dass hier etwas nicht stimmen kann. Richtig, das Phantom unterrichtet Christine heimlich in Gesang, erwartet als Gegenleistung ihre Liebe.