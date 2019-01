Nach einem Überfall am Sonntagabend auf eine Tankstelle an der Roxeler Straße flüchtete der Täter ohne Beute. Wie die Polizei berichtet, betrat er - mit einer Sturmhaube getarnt - gegen 22 Uhr den Verkaufsraum und rief „Hände hoch”. Doch der Mann hinter dem Tresen reagierte nicht. Daraufhin zögerte der Täter kurz und flüchtete anschließend in Richtung Ortskern.

Der Unbekannte ist etwa 21 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, sportlich-schlank, war schwarz gekleidet, trug Handschuhe und eine Sturmhaube. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Die Tankstelle ist in den letzten Wochen bereits mehrfach überfallen worden.