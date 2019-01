Ein 41-jähriger Autofahrer bog nach Polizeiangaben gegen 16.10 Uhr von der Fritz-Stricker-Straße nach rechts auf die Weseler Straße ab und sah den Mann auf dem Fahrrad, vermutlich aufgrund tiefstehender Sonne, zu spät. Dieser überquerte gerade an der Einmündung in die Weseler Straße. Der Radler flog über die Motorhaube auf die Windschutzscheibe. Der Helm brach durch den Aufprall der Länge nach durch. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Radfahrer in ein Krankenhaus.