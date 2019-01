Im Schnitt wurde in den vergangenen drei Monaten etwa alle elf Tage eine Tankstelle überfallen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen seien in vollem Gange, teilte Polizei-Pressesprecher Andreas Bode auf Anfrage unserer Zeitung mit. Noch gebe es in keinem der Fälle konkrete Hinweise auf die Täter, geschweige denn Verhaftungen. „Wir prüfen derzeit, ob es Zusammenhänge zwischen den einzelnen Fällen gibt“, so Bode. Ob es sich um eine Serie handelt, sei schwer zu sagen.

Mit einem Doppel-Überfall auf zwei Tankstellen von Betreiber Michael Deim am 23. Oktober 2018 – erst morgens an der Hafenstraße, dann abends Am Stadtgraben – fing es an. Am 8. November meldete die Polizei erst einen Überfall an der Altenberger Straße in Nienberge und später einen weiteren, wieder an der Hafenstraße. Nur vier Tage später schlug ein Täter an der Steinfurter Straße zu.

Danach folgten binnen vier Wochen drei Überfälle auf die Westfalen-Tankstelle an der Roxeler Straße. Zwei Mal erpressten die Täter mit vorgehaltenem Messer Bargeld, ein anderes Mal flüchtete der Täter ohne Beute. Der letzte Fall datiert vom 21. Januar. Laut Polizei-Sprecher Bode vermuten die Ermittler bei den drei Überfällen in Roxel einen Zusammenhang. Gesicherte Erkenntnisse zu den Tätern gebe es jedoch noch nicht.

Die Tankstelle in Roxel ist dabei doppelt gebeutelt: Nicht nur drei Überfälle in kurzer Zeit, sondern auch noch zwei Einbruchsversuche hat es zuletzt gegeben.