Im konkreten Fall muss das Losverfahren an der Gesamtschule in Heiligenhaus im Kreis Mettmann wiederholt werden, damit ein im Schuljahr 2017/18 abgelehnter Junge eine neue Chance bekommt. Die Schüler, die seinerzeit angenommen wurden, müssen aber nicht um ihren Platz fürchten. Sie genießen Bestandsschutz. Setzt sich der Schüler in dem neuen Verfahren durch, muss ihn die Schule zusätzlich aufnehmen. Fällt er erneut durch, bleibt alles beim Alten.

Die Richter hatten beim Auswahlverfahren erhebliche Mängel festgestellt. „Wir haben deutliche Zweifel, dass hier alles mit rechten Dingen zugegangen ist“, sagte der Vorsitzende Richter in der Verhandlung am Mittwoch. Die Richter hatten herausgefunden, dass ortsansässige Schüler bei der Aufnahme an der Gesamtschule bevorzugt worden waren, und dies auch politisch so gewollt war.

Losverfahren müssen nachvollziehbar sein

Das sei verständlich, aber eben nicht rechtens, erklärte der 19. Senat. Das Recht auf Wahlfreiheit bei der Schulform bedinge, dass auch Bewerber jenseits der Stadtgrenze dieselben Chancen auf einen Platz haben müssten. Weitere Kriterien für die Auswahl sind beispielsweise ein ausgewogenes Verhältnis zwischen starken und schwachen Schülern und eine paritätisches Geschlechterverhältnis.

Losverfahren sind zulässig, betonten die Richter. Sie müssen aber nachvollziehbar sein. In diesem Fall war das Verfahren völlig intransparent. Und blieb es auch. Weil sich die Bezirksregierung in Düsseldorf der Anweisung des Gerichts entzogen hatte, die detaillierten Anmeldungen aus dem betreffenden Schuljahr für die betreffende Schule zur Verfügung zu stellen. Die Behörde hatte mit Datenschutzgründen argumentiert, obwohl der Senat diese ausdrücklich nicht als „rechtlichen Hinderungsgrund“ anerkannt hatte.

Folglich entschied der Senat anhand von „Indizien“, rügte das Vorgehen der Bezirksregierung und forderte die Behörde nachdrücklich dazu auf, bei den Anmeldeverfahren für Schulen im Bezirk für Transparenz zu sorgen.