Im Alter lockt die Heimat

Magdalena Wedding (64) hat schon in Coesfeld, Bielefeld und Steinfurt gelebt und geht als Lehrerin am Arnold-Janssen-Gymnasium in Neuenkirchen stramm auf die Pensionierung zu. Dr. Thomas Abeler (72) ist bereits pensioniert. 33 Jahre lang hat er als Arzt in Gütersloh gewohnt. Rüdiger Wiechers (75) schließlich, der Dritte im Bunde, kann auf 35 Jahre als Banker in Frankfurt zurückblicken.

Was sie alle vereint: Die Lehrerin, der Arzt und der Banker stammen allesamt aus Münster, sind in jungen Jahren fortgezogen und im Alter zurückgekehrt.

Engagiert in der Bürgerstiftung

Damit nicht genug: Sie engagieren sich in der Bürgerstiftung und helfen mit, eine Gruppe für Münster-Rückkehrer aufzubauen. „Die Rückkehrer bringen einen besonderen Erfahrungsschatz mit“, hofft Hans-Peter Kosmider, Vorsitzender der Bürgerstiftung, auf einen Erfolg der neuen Gruppe.

An Engagement, davon ist Dr. Abeler überzeugt, werde es nicht mangeln: „Unsere Rückkehr ist ja ein Plädoyer für Münster. Wir haben von der Stadt profitiert und wollen jetzt etwas zurückgeben.“ Dem Mediziner fehlte nichts, als er 2013 mit seiner Frau von Gütersloh nach Münster zog. Gütersloh sei eine „ökonomisch sehr beeindruckende Stadt“. Nach seiner Pensionierung entschied sich Thomas Abeler für ein „Studium im Alter“ an der Uni Münster. Irgendwann war ihm die Fahrerei zu viel, da sei der Gedanke gereift, den Studienort auch zum Wohnort zu machen. „Ich bin wieder zu Hause“, so sein Lebensgefühl.

„ Münster lebt. Münster lebt. “ Magdalena Wedding

Als Mutter von vier Kindern konnte es sich Magdalena Wedding früher nicht leisten, im teuren Münster zu leben. Deswegen die Entscheidung für Steinfurt. Als aber die Kinder das Haus verließen, zog es die Lehrerin vor vier Jahren zurück nach Münster. „Münster lebt“, freut sich sie sich über die kurzen Wege, um das breite Kulturangebot zu nutzen – und ihren Vater zu besuchen.

Rüdiger Wiechers nennt gleich zwei Städte seine Heimat: Frankfurt und Münster. „Das Rhein-Main-Gebiet ist faszinierend“, er hat es nie bereut, außerhalb seiner Geburtsstadt seinen Lebenstraum zu verwirklichen.

Vor drei Jahren ist Wiechers mit seiner Frau nach Münster zurückgekehrt, weil die Stadt unverändert attraktiv sei. „Münster hat was“, sagt er aus Frankfurter Perspektive. „Eine solche Äußerung wird häufig belächelt, aber sie stimmt.“

Veranstaltung für Münster-Rückkehrer

Für die Zukunft plant die Bürgerstiftung, zwei Mal im Jahr eine spezielle Veranstaltung für Münster-Rückkehrer im Seniorenalter anzubieten. Natürlich hofft Bürgerstiftungs-Vorsitzender Kosmider, den einen oder anderen Rückkehrer in einer der Stiftungsgruppen wiederzufinden, sei es bei den Lesepaten oder beim Mentorenprogramm. Interessierte können sich per Mail melden: kontakt@buerger-fuer-muenster.de