Wie jedes Jahr lädt die SPD in Münster interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreter der Stadtgesellschaft zum Neujahrsempfang ein, um den Start in das politische Jahr zu begehen. Dies steht diesmal unter dem Zeichen der im Mai stattfindenden Europawahlen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um auf diese einzustimmen, hat die SPD den Juso-Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert als besonderen Gast eingeladen. Gemeinsam mit Sarah Weiser, der SPD-Europakandidatin des Münsterlandes, wird er einen thematischen Blick auf die bevorstehenden Wahlen werfen. Anschließend gibt es bei Getränken und Häppchen Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Der Empfang findet am Montag (28. Januar) um 18 Uhr in der Friedenskapelle am Friedenspark, Willy-Brandt-Weg 37b, statt. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Um eine kurze Anmeldung online unter muenster.spd-infoportal.de/Neujahrsempfang oder unter ✆ 02 51/77 09 9 wird gebeten.