Weil jedes Kind strahlen soll

„Ein bisschen stolz“, so sagte es Dr. Christian Badde, seien die Rotary-Clubs in Münster schon, dass sie auch im 14. Jahr ihre Hilfe für benachteiligte Familien auf „stabilem Niveau“ halten konnten. 40 000 Euro sammelte die „Sternstrahlen“-Initiative in der Weihnachtszeit des vergangenen Jahres für soziale Projekte.

In der kleinen Holzhütte am Drubbel verkauften die Rotarier, die die Aktion zusammen mit dem Verein Lichtblicke durchführen, vom 27. November bis zum vierten Adventssonntag Karten und Geschenkpapier. „Wir sind der kleinste Weihnachtsmarkt Münsters“, nannte Rotarier Gregor Bothe die Bude am Donnerstagmittag während der Bilanz-Pressekonferenz in der Münsterländischen Bank Thie & Co.

Rund 80 Rotarier und Mitglieder ihrer Jugendorganisation Rotaract hatten sich in 66 Schichten während der vier Wochen „für die gute Sache kalte Füße geholt“, wie Badde anerkennend betonte. Neben dem Verkauf der Karten – entworfen von der Künstlerin Silke Rehberg – schraubten auch Spenden von Sponsoren und Unternehmen die Summe in fünfstellige Höhe. 1900 Euro steuerten die Fotografen Detlev Bonkamp und Volker Sander mit einer Porträt-Fotoaktion bei. Schriftsteller Burkhard Spinnen hat seine Version des Märchens „Der gestiefelte Kater“ beigetragen.

„Die Hütte ist der Kern von ‚Sternstrahlen‘. Sie ist aber mehr Identifikationspunkt, denn Verkaufsstand“, sagte Bothe. Denn die Holzbude stehe als Zeichen dafür, dass jeder dazu beitragen sollte, möglichst allen Mitbürgern zu gesellschaftlicher Teilhabe zu verhelfen.

Die Rotarier setzen bei ihrer Hilfe seit jeher auf Nachhaltigkeit und führen bewährte Projekte der Caritas und Diakonie fort. Konkret werden Familienpaten unterstützt, die finanzschwachen Familien aus Münster begleiten. Natürlich sei die Beratung der Familien durch Fachkräfte sichergestellt, aber das Eis im Zoo – um ein kleines Beispiel zu nennen – bekäme man ohne Hilfe nicht finanziert, sagte Theresa Neunes von der Caritas, die sich genau wie ihr Kollege Uwe Kelle für die Zuwendung der Rotarier bedankte.

Die Spende fließt in zahlreiche weitere Projekte. Vor allem in solche, bei denen Kinder ihr Selbstbewusstsein stärken können. Denn soziale Teilhabe solle nicht vom Geldbeutel abhängig sein, so Badde.