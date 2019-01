Jessica Baykina tritt bei DSDS an

Die 18-jährige Jessica Baykina aus Münster nahm für ihre Teilnahme eine weite Anreise in Kauf: Sie versuchte ihr Glück bei einem DSDS-Casting am Bodensee, heißt es in einer Pressemitteilung. Darin wird ebenfalls bereits verraten, dass sie sich den Song „Friends” von Marshmello & Anne-Marie auserkoren hat – und als Jury-Joker Dieter Bohlen.

„ Ich werde Superstar 2019, weil ich es schaffe, euch mit meiner Art zu entertainen. Ich werde Superstar 2019, weil ich es schaffe, euch mit meiner Art zu entertainen. “ DSDS-Kandidatin Jessica Baykina

Jessicas Traum ist es, eine berühmte Designerin zu werden. Aber Mode in New York zu studieren, ist sehr teuer, und daher hat sie erst mal eine Ausbildung als Permanent Make-up-Artist gemacht, um das nötige Geld für die Modeschule zu verdienen. Ihre wichtigste Bezugsperson ist ihre Mutter, die auch ihre beste Freundin ist. Mit ihr kann Jessica über alles sprechen, und sie bekommt auch von ihr volle Unterstützung für ihre DSDS-Teilnahme. Die 18-Jährige glaubt an sich: „Ich werde Superstar 2019, weil ich es schaffe, euch mit meiner Art zu entertainen.”

Vierköpfige Jury

Neben dem Jurorchef Dieter Bohlen besteht die Jury aus Xavier Naidoo, Songwriter, Producer, Musik-Dozent und TV-Entertainer, Sänger Pietro Lombardi (26), Gewinner der achten DSDS-Staffel im Jahre 2011, sowie Oana Nechiti, Profitänzerin, Tanztrainerin und ausgebildete Choreographin (bekannt aus „Lets Dance“). Als Tänzerin habe Oana Nechiti ein besonderes Auge auf die Ausstrahlung, die Bühnen-Präsenz und die tänzerischen Qualitäten der Kandidaten, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Kandidaten der neuen DSDS-Folge 1/19 Ermira Radosta und ihr Bruder Leotrim aus Geiselbach. Foto: Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Sallie Prieve aus Hamburg. Foto: Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Ermira Radosta aus Geiselbach. Foto: Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Kamilla Asadullina aus Aystetten. Foto: Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Wolfgang Josef Detterbeck aus Mintraching kann mit seinem Auftritt Chefjuror Dieter Bohlen mitreißen. Foto: Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Joana Kesenci aus Gronau. Foto: Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Joana Kesenci aus Gronau. Foto: Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Xamina Joergensen aus Harsewinkel. Foto: Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Xamina Joergensen aus Harsewinkel. Foto: Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Giulia Anna Maria Scaduto aus Köln. Foto: Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Giulia Anna Maria Scaduto aus Köln. Foto: Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Wolfgang Josef Detterbeck aus Mintraching. Foto: Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Giulia Oliverio aus München. Foto: Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Giulia Oliverio aus München. Foto: Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Leotrim Radosta aus Geiselbach. Foto: Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Kamilla Asadullina aus Aystetten versucht die Jury (v.l.) Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen von sich zu überzeugen. Foto: Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Sallie Prieve aus Hamburg. Foto: Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Daniel Korczok aus Hamm Foto: Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Daniel Korczok aus Hamm Foto: Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html Foto: TVNOW / Gregorowius

Die Jurycastings wurden in diesem Jahr in Königswinter bei Bonn auf dem Drachenfels, in Lochau am Bodensee und im Hanse Gate Hamburg aufgezeichnet. In den zwölf Castingshows tritt wieder eine bunte Mischung aus begabten, unterhaltsamen und lustigen Talenten mit Wurzeln aus insgesamt 55 Nationen an.

Die achte Folge mit Jessica Baykina aus Münster ist am Dienstag (29. Januar) um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen.

Alle Infos zu „Deutschland sucht den Superstar“ im Special bei RTL.de .