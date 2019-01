Krameramtshaus wird wachgeküsst

Es ist eines der bedeutendsten Baudenkmäler Münsters und das letzte von ehemals 17 Gildehäusern. Das Krameramtshaus beherbergte die niederländischen Gesandten während der Verhandlungen um den Westfälischen Frieden. Heute ist es Sitz des Zentrums für Niederlande-Studien der Universität und Sitz des Vereins der Kaufmannschaft. Zunftsaal und Kaminzimmer nutzt die Stadt für Veranstaltungen und Ausstellungen.

Doch Immobilien-Dezernent Matthias Peck schwebt mehr vor. Er will das Krameramtshaus wachküssen. Vor allem der historische Gewölbekeller, der der Kramergilde einst als Warenlager diente und den ältere Münsteraner noch als Kinderbücherei kennen, hat es ihm angetan. „Er wirkt wie im Dornröschenschlaf“, so Peck.

Gewölbekeller zur Seite der Stadtbücherei freilegen

Auf Einladung der Stadt haben Studierende der „Münster School of Architecture“ unter der Leitung von Prof. Kirsten Schemel das Krameramtshaus im Rahmen einer Semesterarbeit analysiert und Entwicklungsoptionen aufgezeigt. Sieben der spannenden Zukunftsideen werden ab Montag (28. Januar) im Zunftsaal zu sehen sein, die Ausstellung wird am Dienstagabend (29. Januar) eröffnet.

Krameramtshaus: Architektur-Studierende machen Vorschläge für historischen Gewölbekeller 1/26 Das Krameramtshauses an der Kirchherrngasse ist aus Sicht von Architektur-Studierenden nicht adäquat. Sie schlagen vor, den historischen Gebäudekeller freizulegen und einer öffentlichen Nutzung zuzuführen. Foto: Oliver Werner

Stellten die Pläne der Architektur-Studierenden vor (v.l.): Architekt Stefan Rethfeld, Dezernent Matthias Peck und Prof. Kirsten Schemel. Foto: Oliver Werner

Blick in den historischen Gewölbekeller des Krameramtshauses Foto: Oliver Werner

Prof. Kirsten Schemel Foto: Oliver Werner

Sieben der spannenden Zukunftsideen werden ab Montag (28. Januar) im Zunftsaal zu sehen sein, die Ausstellung wird am Dienstagabend (29. Januar) eröffnet. Foto: Pressefoto

Der leerstehende, 150 Quadratmeter große Gewölbekeller war der Ausgangspunkt, erinnert Prof. Schemel, doch dabei seien weitaus größere Überlegungen entstanden. So schön der Frontgiebel am Alten Steinweg ist, so inadäquat sei die rückwärtige Erschließung. Hier wollen die Studierenden ansetzen. Ein Entwurf sieht vor, den Gewölbekeller und damit das Krameramtshaus zur Seite der Stadtbücherei freizulegen und dort einen vertieften Platz samt Treppenanlage anzulegen – ohne den vorhandenen Anbau aus den 1960er-Jahren.

Öffentliche Nutzungen wie ein Friedenszentrum, ein Literaturcafé, eine Kultur-Buchhandlung oder eine Weinbar könnten das Souterrain des 430 Jahre alten Hauses wachküssen. „Der Gewölbekeller könnte im städtischen Leben neu verankert werden“, sagt Peck. Auch Oberbürgermeister Lewe würde das begrüßen.

160 Jahre älter als der Erbdrostenhof

Peck wünscht sich eine Debatte über Zukunftsnutzungen des Gewölbekellers. „Wir hoffen darauf, dass sich die Politik und Investoren für die Idee erwärmen können.“ Ihm schweben eine Machbarkeitsstudie und ein Architektenwettbewerb vor.

Einer, der Feuer und Flamme dafür ist, ist der Münster-Kenner und Architekt Stefan Rethfeld. Der Vorsitzende des Vereins „Münster Modell“ sieht als Zweitprüfer in den Entwürfen der Studierenden großes Potenzial und hält die Zeit für gekommen, gerade auch die rückwärtige Fassade zu entwickeln. „Mit der Erschließung des Martiniviertels und des Hörster Platzes wird die Kirchherrngasse zu einem Hauptzugang zum Prinzipalmarkt“, sagt er.

Zum Thema Die Ausstellung „Wie kann das Krameramtshaus weiter gedacht werden?“ ist vom 28. Januar bis 2. Februar im Zunftsaal zu sehen. Sie wird am Dienstagabend (29. Januar) um 19 Uhr eröffnet. ...

Das Krameramtshaus sei neben dem Rathaus „die Nummer in Münster“. Ein Gebäude, 160 Jahre älter als der Erbdrostenhof, das geprägt sei von Kaufmannsgeist, Wissenschaft und städtischer Kultur. „Wir können es uns angesichts seiner geschichtlichen Bedeutung gar nicht leisten, diesen Ort nicht wachzuküssen“, sagt Rethfeld.