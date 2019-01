Stefan Querl und die Geschichte von Hans Kaufmann

Hans ist am 5. Januar 1925 als Sohn von Lucie und Ludwig Kaufmann geboren worden. Die jüdische Familie lebte in Münster. Im NS-Staat verlor Hans’ Vater die Anwaltskanzlei und das Notariat. Im Oktober 1939 schickten die Kaufmanns ihren Sohn mit einem Kinderzug nach Dänemark. Für die Schwester ging es in den Nahen Osten. Die Eltern blieben in Münster und halfen solange wie möglich anderen jüdischen Familien bei der Ausreise. 1941 wurden sie ins Ghetto des besetzten Riga deportiert. Hans’ Mutter überlebte das KZ Stutthof. Sein Vater gilt als verschollen. Hans Kaufmann ist am 24. Oktober 2016 in Stockholm gestorben.