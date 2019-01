Pagode, Narren und Friedenssaal

Drei Tage Münster am Stück, so etwas hat der heute in der Schweiz lebende Schlagersänger Roberto Blanco letztmals 1984 erlebt, als in der Halle Münsterland seine TV-Show aufgezeichnet wurde und genug Zeit war, um die Westfalenmetropole zu erkunden.

Jetzt hat er mit 81 Jahren „Münster noch einmal ganz neu entdeckt“, und Höhepunkt war zweifellos der furiose Auftritt am Sonntag beim närrischen Tennengericht der KG Paohlbürger im rustikalen Hof der Karnevalsgesellschaft am Heumannsweg.

"Amarillo" und "Azzuro"

Mit „Amarillo“ startet er musikalisch sofort voll durch, alle im Saal können mitsingen. Wenig später holt Blanco den Prinzen auf die Bühne. Mit Leo Squillace, einem Narrenoberhaupt mit italienischen Wurzeln, schmettert das jecke Doppel „Azzurro“. Für ein paar Sekunden überlässt der Prinz Karneval seine prunkvolle Kappe dem „neuen Freund Roberto“, und beide haben sichtlich Spaß an der kleinen Karnevals-Einlage vor Publikum.

„Das hat unheimlich Laune gemacht. Schade, dass Roberto nicht bis Aschermittwoch dabei ist. Er würde unsere Auftritte im münsterischen Karneval unglaublich bereichern“, meint Prinz Leo zum Finale einer Show mit viel Leidenschaft beim Tennengericht.

Blanco erinnert sich gern an seine Münster-Auftritte. „Auf Einladung von Jürgen Möllemann habe ich öfter hier gesungen. Ich weiß allerdings nicht, ob jetzt hier Kinder von mir rumlaufen“, meint der Unterhaltungskünstler mit einem Augenzwinkern.

Am Freitag lernte er Münster von einer ganz anderen Seite kennen. Der Besuch in der buddhistischen Phuong-Quang-Pagode auf der Loddenheide hat ihn nicht nur wegen der Tee-Zeremonie mit dem Abt beeindruckt. Am Samstag war Blanco Überraschungsgast beim „Ball des Sports“ und sorgte auch hier für Furore.

Empfang bei OB Lewe

„Münster ist einfach schön“, meint der Sänger. Am heutigen Montag schließlich freut er sich auf einen Besuch im Friedenssaal mit Bürgermeister-Empfang. „Ein prima Ausklang für tolle Tage“, so Roberto Blanco.