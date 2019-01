Vier Stolpersteine für Familie Neuhaus

Dort, wo sich heute die Gesamtschule Mitte befindet, stand einst das Haus der Familie Neuhaus. An der Jüdefelderstraße 14 betrieb sie eine Antiquitäten- und Möbelhandlung. Im Dezember 1938 wurde die jüdische Familie schließlich gezwungen, das Haus weit unter Wert zu verkaufen.

Die Enteignung riss die Familie auseinander. Sohn Walter wanderte nach Frankreich aus, von dort wurde er nach dem deutschen Einmarsch nach Auschwitz verschleppt. Seine Tante Ella wurde 1941 ins Rigaer Ghetto deportiert, Walters Mutter Elisa Neuhaus und seine Schwester Hildegard kamen 1943 in das Warschauer Ghetto. Keiner der vier überlebte.

Steine zur Erinnerung

Seit Montag erinnern vier Stolpersteine an der Stelle, wo die Familie Neuhaus lebte, an ihr Schicksal – drei Stolpersteine, die vor den Bauarbeiten für die Gesamtschule aus dem Boden genommen worden waren, sowie ein neuer Stolperstein für Ella Neuhaus.

Gesamtschule Mitte: Stolpersteine für Familie Neuhaus 1/5 Auf dem Hof der Gesamtschule Mitte wurden am Montag vier Stolpersteine verlegt, die an das Schicksal der jüdischen Familie Neuhaus erinnern. Foto: kal

„Die Schüler haben sich im Vorfeld mehrere Wochen mit der Familie Neuhaus befasst“, so Schulleiterin Kathi von Hagen. Ab Klasse 8 sei die Erinnerung an den Holocaust fester Bestandteil des Unterrichts, „denn wir wollen nicht zu jenen Schulen gehören, an denen die Schüler nicht mehr wissen, was in Auschwitz geschah“. Schon seit Jahren pflegen die Schüler die Stolpersteine im Stadtgebiet, reinigen und polieren sie regelmäßig, so von Hagen.

Der letzte Stein

Das Stolperstein-Projekt geht indes in Münster allmählich seinem Ende entgegen – zumindest, was jüdische Opfer des Holocaust betrifft. „Anfang Februar wird der letzte Stolperstein verlegt, der an jüdische Mitbürger erinnert, die in der NS-Zeit ermordet wurden“, so Peter Schilling vom Verein „Spuren finden“, der das europaweite Stolperstein-Projekt des Künstlers Gunter Demnig vor Ort betreut.

Die Zahl der seit 2004 verlegten Stolpersteine werde dann bei 290 liegen. Vielleicht werden in den kommenden Jahren noch Steine für Euthanasie-Opfer oder Widerstandskämpfer hinzukommen – doch konkrete Planungen gebe es aktuell nicht. An Paten, die die Stolpersteine finanzieren, werde dies nicht scheitern. „Zuletzt lag die Wartezeit bei zwei Jahren“, so Schilling.