Es ist bereits Tradition, dass die Humanity-Care-Stiftung (HCS) ein Mal im Jahr ein großes Konzert in Münster veranstaltet. So kann die Stiftung zum nunmehr 14. Gala-Benefizkonzert wiederum das Symphonische Orchester des Luftwaffenmusikkorps Münster engagieren, wie sie in einer Pressemitteilung ankündigt.

Die Veranstaltung findet wie in den vergangenen Jahren an der Neubrückenstraße 63 statt. Folker Flasse, der Präsident der Stiftung, hat die Eintrittskarten jetzt schon an den Theaterkassen und Vorverkaufsstellen freischalten lassen, damit das „Konzert zum Frühlingsanfang“ frühzeitig gebucht werden kann. Die Eintrittspreise liegen bei 27, 19 und zwölf Euro.

Zum Programm sagt Flasse, dass es alle Konzertliebhaber zufriedenstellen solle. Deshalb sei von Klassik über Swing und Jazz bis zu populärer Musik alles dabei. „Es kann außerdem schon verraten werden, dass das Vorspiel zur Oper ,Lohengrin’ und Auszüge aus ,Carneval in Venedig’ zu hören sein werden“, so Flasse weiter.

Die Konzerte der Humanity-Care-Stiftung sind, so Flasse, nicht Selbstzweck: So konnte die Stiftung im vergangenen Jahr mit dem eingenommenen Geld und den Spenden wieder bedürftigen Menschen besonders im Jemen, in Pakistan und Griechenland, aber beispielsweise auch Kindern in Deutschland und Weißrussland helfen.