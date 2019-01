Dem Missbrauch vorbeugen

Fast 90.000 Menschen haben in NRW 2018 ihren Kirchenaustritt erklärt. Das sind deutlich mehr als in den beiden Jahren zuvor. „2018 war ein sehr dunkles Jahr, in dem das Vertrauen in die Kirche schwer erschüttert wurde. Wir wollen das Vertrauen der Menschen wiedergewinnen“, sagte der Kölner Kardinal Woelki. Eine im September 2018 vorgestellte Studie hatte unter anderem ergeben, dass in der katholischen Kirche in Deutschland zwischen 1946 und 2014 mindestens 1670 katholische Kleriker 3677 Minderjährige missbraucht haben sollen.