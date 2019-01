Zwölf Unternehmen stellen ihre Ausbildungswege vor

Für Anpacker und Mitdenker, für Verkaufsgenies, Maschinen-Spezialisten und für Sprungbereite: der Großhändler Mosecker hat viele Ausbildungswege zu bieten. Jedes Talent ist gefragt, sagt Ausbildungsleiter Reinhard Kortstiege, „man muss nur die Chance ergreifen“. 90 Azubis werden zurzeit bei Mosecker ausgebildet. „Nur für den eigenen Bedarf“, so Kortstiege. Um Talente zu entdecken, beteiligt sich der Großhandel auch mit seinen 650 Beschäftigten an der Aktion der Wirtschaftsförderung „Schule – und dann?

Zwölf Firmen machen bei der 15. Runde der Aktion mit. Noch sind Anmeldungen bei den Betrieben möglich, sagt Nicole Staubermann, die das Projekt bei der Wirtschaftsförderung organisiert. Knapp 50 Anmeldungen lagen allein für den Auftakt bei Mosecker vor, wo die Jugendlichen von Münsters Wirtschaftsförderer Dr. Thomas Robbers begrüßt wurden. Er war beeindruckt, wie viele Schüler bereit seien, sich mit ihrer Zukunft zu beschäftigen und damit, was man beruflich machen möchte. „Wenn dann am Ende eines solchen Rundgangs noch was dabei rauskommt, vielleicht ein Ausbildungsplatz, dann ist dies ein Erfolg“, so Robbers.

Preußen-Präsident Christoph Strässer – der SCP ist seit Jahren Kooperationspartner dieser Aktion – pfiff die Veranstaltungsreihe am Montagnachmittag an. Er würde sich wünschen, so der Sozialdemokrat, dass bei der Stadt neben den Gymnasien auch andere Schulen den Platz bekommen, den sie verdient haben. Strässer: „Ein Masterabschluss ist gut, ein Meisterabschluss nicht schlechter.“

Ihre Chance nutzen wollten am Montag beispielsweise Schüler vom Ludwig-Erhard-Berufskolleg und von der Hauptschule Wolbeck. Wobei die Schülerin Janine Krämer noch bei ihrer Berufswahl schwankt. Sie will „irgendetwas Kreatives machen“. Denise Jabs dagegen möchte nach dem Abi studieren. Welches Fach? „Das steht noch nicht fest.“

Sina Schmelz, die ihre Ausbildung bei Mosecker absolviert hat und seit zwei Jahren in der Personalabteilung für die Azubis zuständig ist, führte gemeinsam mit Auszubildenden die Jugendlichen durch den Betrieb. Interesse fand aber auch der Hinweis vom Ausbildungsleiter, dass Mosecker erstmals Berufskraftfahrer ausbildet. Der Betrieb bezahle den Führerschein, so Kortstiege, natürlich sei dies an Bedingungen geknüpft.