Oben flatttert Blau, darunter Rot, beide Flaggen mit gelben Sternen. Vor dem Paulinum am Stadtgraben wehten am, Dienstag die Flaggen der EU und Chinas einträchtig an einem Mast.

Was hat das zu bedeuten? Hat das aufstrebende China nun die Hände nach einem der ältesten Gymnasien Deutschlands, einer Wiege abendländischer Kultur ausgestreckt? Schulleiter Dr. Tobias Franke lacht und klärt auf: Das Paulinum hat am Dienstag chinesische Gäste, 27 Jugendliche und drei ihrer Lehrer aus der Highschool Nr. 35 in Bejing. Chinesen und Pauliner verbinde das Bestreben, Kontakte zu knüpfen und einen Austausch zu initiieren, erzählt Franke.

Deutsche Küche für Chinesen ohne Stäbchen

Um die Gruppe, die in Köln an einem Deutsch-Sprachkurs teilnimmt, gebührend zu empfangen, hat das Paulinum seinem Fahnenbestand die chinesische Flagge hinzugefügt und zur Begrüßung der Gäste weithin sichtbar gehisst. Geredet wurde vorerst auf Englisch – auch am Paulinum soll sich erst noch eine Chinesisch-AG bilden, wie der Schulleiter erklärt. Der Kontakt zu der Schule sei durch Vermittlung einer Schülermutter zustande gekommen.

Chinesischer Besuch am Paulinum. Mit der Highschool Nr. 35 Bejing soll eine partnerschaft begründet werden. Foto: Paulinum

Die jungen Chinesen nahmen am Dienstag stundenweise am Unterricht des Paulinums teil und waren Publikum eines von den Paulinern auf die Bühne gebrachten Kulturprogramms. In der Mensa wurde deutsche Küche aufgetischt – und ausdrücklich nicht mit Stäbchen gegessen. „Die Gäste sollen ja unseren Schulalltag kennenlernen“, so Franke. Er reist demnächst mit einer Kollegin zum Gegenbesuch nach Peking, um die mögliche neue Partnerschule kennenzulernen.