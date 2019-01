Hundehalterin Gabi Gemüth hat am vergangenen Mittwoch Anzeige gegen eine Joggerin erstattet, die an der Straße Am Rüschhaus ihren Hund mit einem Reizstoff angesprüht haben soll.

Nun sind drei weitere Anzeigen „mit ähnlichem Tathergang“ bei der Polizei eingegangen, wie Sprecherin Lydia Pokriefke auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt. Ob die jetzt zur Anzeige gebrachten Taten am gleichen Ort stattfanden, konnte die Polizei noch nicht bestätigen.

Ebenfalls unklar sei bisher, ob die neuen Täter-Beschreibungen mit den Angaben zur Joggerin aus dem ersten Fall übereinstimmen. Noch gebe es wenig Anhaltspunkte, die Polizei habe die Ermittlungen jedoch aufgenommen.