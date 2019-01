„Ich bin sehr zufrieden, dass der Landesvorstand zum Kreisparteitag mit Vorstandswahlen einlädt“, erklärte FDP-Ratsfraktionschef Jörg Berens. Er selbst, so Berens, habe den Landesverband gedrängt, den Sachverhalt dahingehend noch einmal zu prüfen. So habe man ein rechtssicheres Verfahren.

Nach den Rücktritten der gewählten FDP-Führung ist Berens in seiner Funktion als Fraktionschef das einzig noch verbliebene Vorstandsmitglied, das Entscheidungen treffen kann. Zunächst hatte die Landes-FDP deshalb auch ihn beauftragt, den Neuanfang zu organisieren.

Keinen Grund zur Panik

In einem aktuellen Schreiben an weitere Funktionsträger in der Partei hat der Fraktionschef jetzt die Situation der Liberalen in Münster dargelegt. Die Situation sei besonders, es gebe aber keinen Grund für Panik und Verunsicherung, schreibt Berens.

Wie er gegenüber unserer Zeitung erklärte, habe sich auch das Problem der möglicherweise nicht stimmberechtigten Mitglieder beim jüngsten außerordentlichen Kreisparteitag in Roxel geklärt. Demnach hatte es der Schatzmeister des Ortsverbandes West unterlassen, die Abbuchung der Mitgliedsbeiträge bei den betroffenen Personen zu veranlassen. Das Verschulden liege damit nicht bei den Mitgliedern, sodass auch der Parteitag nicht anfechtbar sei, sagte Berens.