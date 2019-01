Wachsamkeit in der Fankurve gefordert

Auf Einladung des Fanports, der Anlaufstelle für Preußen-Fans, hat Römer am Dienstagabend in der Leokneipe in der Herwarth­straße die Entwicklung aufgezeigt. So tauchen die etwa Ende der 90er-Jahre weitgehend verschwundenen Hooligans, die das Recht des Stärkeren propagieren, nach Römers Beobachtung heute als Ordner am Rand von Demonstrationen der rechten Szene wieder auf.

Es gebe einen ganz großen Raum rechter Erlebniswelten über das Stadion hinaus, hat Römer festgestellt – abgesehen von Demonstrationen etwa bei Kampfsportevents. „Man braucht den Fußball nicht, aber man hat sich dort kennengelernt.“

Römer verzeichnet seit etwa fünf Jahren ein Zusammengehen der „Neuen Rechten“ mit Neonazis. Sie seien einst organisatorisch, konzeptionell und teils auch inhaltlich getrennt voneinander agierende Gruppen gewesen. „Extrem rechte Hooligans wirken bei diesem enger werdenden Zusammenschluss und den Erfolgen rechter Politik – teils unbewusst – mit“, so sein Fazit.

Die Situation in Münster spielt an diesem Abend, der rund 50 Interessierte anlockt, am Ende eine kurze Rolle. Als die Scheiben in der kleinen Kneipe schon beschlagen, kommt eine entsprechende Nachfrage. „Eigentlich haben wir in Münster eine Atmosphäre, wo Nazis nicht geduldet sind“, antwortet Fanport-Leiter Edo Schmidt. Er nimmt zugleich die Vereine in die Pflicht. Wo die zu schwach seien, habe man Probleme. Den Fans rät er bei rechtsradikalen Strömungen im Stadion: „Wer ein Problem erkennt, sollte direkt auf einen Ordner oder den Verein zugehen.“