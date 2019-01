Kennengelernt haben sie sich 1967 beim Tanzen – heute feiern sie ihre Goldene Hochzeit. Die erste Wohnung fanden sie in Warendorf, 1971 wurde Tochter Marion geboren. Sechs Jahre später folgte der Umzug nach Münster, wo sich Günther als Malermeister selbstständig machte, „mit drei Gesellen“, erzählt er stolz.

32 Jahre bestand der Betrieb, in dem seine Frau Brigitte für das Büro zuständig war. Mit dem Umzug nach Gremmendorf kam auch Günthers Eintritt in den Karnevalsverein Pängelanton und den Schützenverein. „Das war eine schöne Zeit“, sagt er. Beide waren im Kegelclub aktiv, reisten nach China, Ägypten, Rio de Janeiro und in die Rocky Mountains. Ihr Jubiläum feiern sie im kleinen Kreis.