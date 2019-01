In absehbarer Zeit werden nahezu alle Schulkinder teilnehmen, prognostiziert die Verwaltung anhand der Ganztagsquote von 95 Prozent bei der aktuellen Kita-Betreuung der unter Dreijährigen.

Nun hat der Schulausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend die von der Verwaltung formulierten Qualitätsstandards für offene Ganztagsschulen einstimmig verabschiedet. Zu den Standards gehört eine definierte personelle fachliche Ausstattung, ein ausreichendes Raumangebot und individuelle Förderung, außerdem eine Hausaufgabenbetreuung, eine gemeinsame Mittagsverpflegung sowie ein kulturelles, sportliches und gemeinwohlorientiertes Angebot in Kooperation mit anderen Trägern. Die Qualität des offenen Ganztagsangebots soll regelmäßig überprüft werden.

Eltern sollen nicht in den Qualitätszirkeln mitwirken

Soweit so gut – strittig war auch bei der abschließenden Diskussion des Themas im Schulausschuss, die Flexibilität beziehungsweise Verbindlichkeit des Programms sowie die Mitwirkung der Eltern. Letztere wird nun – gemäß dem Erlass des Schulministeriums, dem Vorschlag der Verwaltung und der mehrheitlichen Meinung von CDU und Grünen im Ausschuss nicht in den Qualitätszirkeln angesiedelt, die sich regelmäßig mit der Weiterentwicklung der OGS befassen.

Hier sollen, anders als von Stadtelternschaft und SPD gefordert, ausschließlich fachliche Kräfte beraten. „Eltern und Politiker können sich in anderen Gremien – Schulpflegschaft oder eben im Schulausschuss – einbringen“, stellte Ausschussmitglied Mechthild Neuhaus fest.

Eine Freistellung muss beantragt werden

Wenn Eltern ihre Kinder vorzeitig von der OGS abholen möchten, kann dies künftig in Absprache mit der Schule beziehungsweise der OGS-Leitung geschehen, ein Antrag muss dafür ausgefüllt werden. Dieser Weg erschien der SPD zu bürokratisch und unflexibel, wie Ratsfrau Doris Feldmann anführte.

Schuldezernent Thomas Paal stellte klar, dass dies lediglich ein mit dem Schulerlass korrespondierender Weg der Kommunikation zwischen Eltern und Schule sei, der auf „Gewährung“ des Elternwillens hinauslaufe. Es sei möglich, dass Eltern ihre Kinder sowohl für einmalige Termine aus der OGS nehmen als auch für regelmäßige Angebote freistellen lassen könnten.