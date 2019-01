Den Anfang machen die beiden städtischen Gesamtschulen: Sie nehmen vom 11. Februar bis einschließlich 14. Februar die Anmeldungen ihrer künftigen Fünftklässler an (täglich von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr). Mit der Mathilde-Anneke-Gesamtschule im Ostviertel und der Gesamtschule Münster-Mitte verfügt die Stadt über zwei Angebote für diese beliebte Schulform. „Sollte die Nachfrage wie schon in den Vorjahren die Kapazitäten übersteigen, haben die Schülerinnen und Schüler faire Anmeldechancen an den anderen weiterführenden Schulformen“, so Schulamtsleiter Klaus Ehling zum vorgezogenen Verfahren.

Die städtischen Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, die Primusschule und die Friedensreich-Hundertwasser-Sekundarschule erwarten die Anmeldungen für die Eingangsklassen und die Oberstufe auch erst vom 6. bis 12. März (9 bis 12 Uhr sowie montags, mittwochs, freitags zusätzlich von 15 bis 18 Uhr). Erforderliche Unterlagen sind die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch, das letzte Grundschulzeugnis sowie ein Anmeldeformular, das die Grundschulen ausgeben. Für die Schülerinnen und Schüler mit Fachoberschulreife der Hauptschule (Klasse 10, Typ B) oder der Realschule, die in die gymnasiale Oberstufe wechseln möchten, liegt der Anmeldezeitraum zwischen dem 4. und 22. Februar. Das Verfahren läuft im Internet über „Schüler-Online“ (www.schueler­anmeldung.de). Voraussetzung für die Aufnahme ist ein Qualifikationsvermerk im Abschlusszeugnis. Bei Fragen zu den Aufnahmebedingungen hilft gern das städtische Amt für Schule und Weiterbildung weiter: Sigrid Pusch ( ✆ 02 51/ 4 92 40 51) oder Winfried Engbert ( ✆ 02 51/ 4 92 40 54.

Auch die bischöflichen Gymnasien wappnen sich für die Anmeldungen. Hier sind die Termine vom 18. Februar bis zum 21. Februar (jeweils 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr) sowie am 22. Februar (9 bis 14 Uhr).