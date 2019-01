Eine Disco putzt sich raus

Holzlatten lehnen an der Wand, Lampen liegen auf dem Boden, die Flex sprüht Funken – das „Conny Kramer“ gleicht einer Baustelle. Paletten statt Pilsetten, Bohrer statt Beats. Noch 72 Stunden, dann soll in der Diskothek am Hawerkamp die Neueröffnung gefeiert werden. Grund zur Panik? „Nein, alles entspannt“, sagt Jan Teismann .

Der Mann hat die Ruhe weg – und zwar aus Erfahrung. Zusammen mit Kevin Owusu, Thanh-Binh Dang und Johannes Schmitz hat er schon einige Festival-Bühnen und Club-Interieurs gebaut. „In Kroatien mussten wir einmal kurzerhand eine Bühne um ein paar Meter versetzen, weil da am Meer entgegen der Ankündigung noch eine Fähre angelegt hat“, erzählt Teismann. Verglichen damit, macht die Renovierung gerade kaum Probleme.

Ein Kiosk mitten im Club

Das Quartett mit dem Namen „Kammerflimmern“ möbelt den Club im Auftrag der Docklands-Betreiber auf. Die bleiben zwar Hausherr im „ Conny “, aber die vier Mittzwanziger veranstalten dort künftig auch selbst Partys und ziehen zusammen mit ihren Kooperationspartnern von Docklands die Programm-Fäden. „Wir wollen neben Partys ein breit gefächertes Kulturprogramm mit Live-Acts und Workshops etablieren“, beschreibt Johannes Schmitz das Konzept. Doch bis es soweit ist, muss noch das eine oder andere Brett gebohrt werden.

In dem kleineren der beiden Dancefloors muss der Trupp noch ordentlich Hand anlegen. „Da steht bisher nur der Kiosk“, sagt Teismann. Dort gibt es für Hungrige eine gemischte süße Tüte und für Durstige eine andere Getränkeauswahl – zu günstigeren Preisen. Nebenan steht schon das DJ-Pult. Das ist jetzt weniger zentral platziert, sodass die Tanzfläche größer ist.

16-Stunden-Schichten

Optisch dominiert Holz das stylish-minimalistische Interieur. „Wie eine Festival-Bühne in einem Club. Da ist ganz viel Liebe im Floor“, sagt Kevin Owusu. Passend dazu entwickelt Marcel Schulz das Lichtkonzept. Lampen aus der ehemaligen DDR und aus Bunkern – die älteste Leuchte ist 80 Jahre alt – sollen das „Conny“ in schummrig-weiches Licht tauchen.

Renovierung des "Conny Kramer" 1/17 Party- und Bautrupp „Kammerflimmern“ (v.l.): Jan Teismann, Thanh-Binh Dang, Kevin Owusu und Johannes Schmitz renovieren das "Conny Kramer". Foto: Lukas Schildt/Creatures Lab

Noch stehen Gerüste in der Disco am Hawerkamp, wo schon bald wieder getanzt werden soll. Foto: Lukas Schildt/Creatures Lab

Kommunikation ist bei dem Unterfangen alles. Foto: Lukas Schildt/Creatures Lab

Noch bringt aber ein Baustrahler Licht ins Dunkel. Die Staubschicht darauf verrät: „Erstmal haben wir den kompletten Laden entkernt“, erzählt Teismann. Die letzten drei Tage ziehen die vier mit Hilfe von ein paar Handwerkern durch. 16-Stunden-Schichten kloppen die zwei Studenten, der Maschinenbauingenieur und der Webdesigner, ehe sie am späten Freitagabend (1. Februar) Bauhelm gegen Schirmchendrink tauschen.