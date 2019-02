Rasenschach mit Gladiatoren

Wenn am Sonntag der Super Bowl in den USA steigt, sitzt auch Alexander Naretz vor dem Bildschirm. Allerdings nicht zuhause im Wohnzimmer, sondern im Kinosaal in Münster. Schon seit einigen Jahren kommen die Münster Blackhawks im Cineplex zusammen, um gemeinsam das Endspiel der amerikanischen Football-Liga zu gucken. Naretz gehört zu den Gründern des münsterischen Footballvereins und mittlerweile auch zu den Stammgästen bei der Super-Bowl-Übertragung im Kino.

Aber längst nicht nur heimische Footballer lockt das Spektakel ins Cineplex. „Wir haben offene Türen. Jeder, der möchte, kann kommen. Das ist ein super Ambiente”, sagt Naretz. Für Neulinge im American Football bietet sich eine gute Gelegenheit, den Sport besser kennenzulernen: „Es sind ein Haufen Footballer da, die das Spiel erklären können.” In der Vergangenheit versammelten sich rund 500 Besucher zum Gucken vor der großen Leinwand. Das dürfte nicht viel anders sein, wenn sich am Sonntag die New England Patriots und die Los Angeles Rams gegenüberstehen.

10 Dinge, die man über den Super Bowl 2019 wissen muss 1/10 1. Wann muss ich gucken?: Der erste Sonntag im Februar ist in den USA für den Super Bowl reserviert. In diesem Jahr fällt dieser Tag auf den 3. Februar. Dann steigt das Finale der amerikanischen Football-Liga im Mercedes-Benz-Stadium in Atlanta. Die Los Angeles Rams treffen dort auf die New England Patriots. Das Spektakel beginnt um 0.30 Uhr deutscher Zeit. ProSieben überträgt bereits ab 22.45 Uhr. Zunächst mit einer Countdownshow aus dem Studio in Oberföhring, später direkt aus Atlanta. Der Streamingdienst DAZN zeigt das Endspiel mit deutschem sowie Originalkommentar. Foto: dpa

2. Ein Spiel als Show der Superlative: Jahr für Jahr lockt der Super Bowl Millionen Menschen vor die Fernsehgeräte. Alleine in den USA wird das Spiel von mehr als 100 Millionen Menschen gesehen. In Deutschland sind im vergangenen Jahr 1,04 Millionen Menschen nachts aufgestanden. Weltweit wird mit 800 Millionen Zuschauern gerechnet. Das Mercedes-Benz-Stadium, die Heimstätte der Atlanta Falcons, wurde 2017 eröffnet und bietet bis zu 75.000 Zuschauern Platz. Foto: dpa

3. Welches Team hat die besseren Chancen?: Wette niemals gegen Tom Brady (Foto) und die Patriots. Dem Motto folgen einige Experten und Fans. Kein Wunder, das Team aus New England steht in der Ära von Trainer Bill Belichick und Quarterback Brady bereits zum neunten Mal im Super Bowl. Fünf Mal gewannen sie den Titel. Die Erfahrung spricht für die Patriots, sportlich dürften sich die Los Angeles Rams auf Augenhöhe bewegen. Für ihren Quarterback Jared Goff ist es ebenso wie Trainer Sean McVay die erste Super-Bowl-Teilnahme. Exakt 17 Jahre vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag, am 3. Februar 2002, standen sich die Patriots und die Rams erstmals im Endspiel der NFL aufeinander. Für das Team, das vor drei Jahren von St. Louis nach Los Angeles umsiedelte, ist es die erste Super-Bowl-Teilnahme seitdem. Foto: dpa

4. Das Duell Youngster vs. Erfahrung: Als Tom Brady 2002 seinen ersten Super Bowl gewann, war Jared Goff (Foto) sieben Jahre alt. Heute hat Brady die 41-Jahre-Marke geknackt, sein Konkurrent Goff ist 24 Jahre alt. Damit trennen die beiden Spielmacher exakt 17 Jahre und 72 Tage. Nie war der Altersunterschied in einem Super Bowl größer. Foto: dpa

5. Das Duell Youngster vs. Erfahrung II: Nicht nur die Spielmacher der beiden Teams trennen etliche Jahre, auch bei den Trainern ist es ein Duell Youngster gegen Erfahrung. Egal, welches Team gewinnt - ein Altersrekord wird auf jeden Fall aufgestellt. McVay wäre mit 33 Jahren der jüngste Cheftrainer, der einen Super Bowl gewinnt, Belichick würde mit heute 66 Jahren seinen Rekord aus 2015 als ältester Coach ausbauen. Foto: dpa

6. Spektakel und Skandal in der Halbzeitshow: Ob die berühmte Halbzeitshow des Super Bowls wieder einen Skandal zu bieten hat? Es wäre nicht das erste Mal. Unvergessen ist der Auftritt von Justin Timberlake und Janet Jackson. 2004 kam es zum „Nipplegate”. Seitdem findet die Ausstrahlung mit einigen Sekunden Zeitverzögerung statt. Ein Spektakel dürfte die Halbzeitshow wie in jedem Jahr werden. Die Pop-Band Maroon 5 (Foto) tritt gemeinsam mit den Rappern Travis Scott und Big Boi auf. Das R&B-Duo „Chloe X Halle” singt vor dem Spiel „America the Beautiful”. Die Nationalhymne wird von Grammy-Gewinnerin Gladys Knight vorgetragen. Foto: dpa

7. Zahlen, bitte: Die Zahlen zum Super Bowl machen jedes Jahr aufs Neue Schlagzeilen. Die 53. Auflage des Endspiels stellt da keine Ausnahme dar. 1,35 Milliarden Chickenwings essen die Amerikaner schätzungsweise während des Spiels. Im vergangenen Jahr verzehrten die US-Bürger zudem 3,6 Millionen Kilo Avocados am Super-Bowl-Wochenende. Der Pokal für den Sieger, die Vince-Lombardi-Trophy, ist 56 Zentimeter hoch und 3,2 Kilogramm schwer. Wer den Super Bowl LIII im Stadion erleben will, musste viel Geld bezahlen. Für Karten im Oberrang waren in dieser Woche mindestens 3000 Euro fällig. Wer direkt am Spielfeldrand sitzen will, musste bis zu 22.000 Euro zahlen. Foto: dpa

8. Werbung für Millionen: Während der Super-Bowl-Übertragung läuft in den USA nicht irgendwelche Werbung. Unternehmen müssen richtig viel Geld auf den Tisch legen: Wer einen 30-Sekunden-Spot beim übertragenden Sender NBC schalten wollte, musste etwa 5,2 Millionen Dollar bezahlen. Die Preise bewegen sich damit in einem ähnlichen Rahmen wie im Vorjahr. Einige Werbespots sind bereits im Vorfeld bekannt und die behandeln durchaus politische Themen. Es geht um Rassismus, Gleichberechtigung von Frauen oder den Klimaschutz. Coca-Cola wird erstmals seit mehr als zehn Jahren keine klassische Super-Bowl-Werbung schalten. Stattdessen wird das Unternehmen einen 60-Sekunden-Spot vor der Nationalhymne zeigen lassen. Foto: dpa

9. Frühere Sieger und der Weg der Finalisten zum Super Bowl: Das Duell gegen die Rams ist die dritte Super-Bowl-Teilnahme der Patriots in Folge. Vor einem Jahr unterlag das Team aus New England den Philadelphia Eagles. 2017 triumphierten die Patriots gegen die Atlanta Falcons. Auch 2015 haben sich Brady, Belichick und Co. die Vince-Lombardi-Trophy gesichert, im Jahr 2016 gewannen die Denver Broncos den Super Bowl. Der Weg in das diesjährige Endspiel führte bei den Patriots über die Los Angeles Chargers und die Kansas City Chiefs. Die Los Angeles Rams setzten sich in den Playoffs gegen die Dallas Cowboys und bei den New Orleans Saints durch. Das Halbfinalspiel in New Orleans sorgte für Kontroversen. Die Saints fühlten sich durch eine Fehlentscheidung der Schiedsrichter um den Super Bowl betrogen. Foto: dpa

10. Kältewelle in den USA: Der Super Bowl wird jedes Jahr in einer anderen Stadt veranstaltet. Noch nie schaffte ein Heimteam den Einzug in das Endspiel der NFL. Meistens wird der Super Bowl in Städten ausgetragen, in denen mit angenehmen Temperaturen zu rechnen ist oder in Städten mit überdachten Stadien. Auch das Stadion in Atlanta ist überdacht. Die aktuelle Kältewelle in den USA - in Chicago (Foto) lagen die Tiefstwerte bei fast minus 30 Grad Celsius - betraf auch Atlanta, wenn auch nur geringfügig. Einzelne Regierunsgebäude wurden geschlossen. 100 Flüge in die Hauptstadt von Georgia strichen die Fluggesellschaften diese Woche vorsorglich. Einfluss auf das Spiel soll das Wetter am Super-Bowl-Sonntag aber nicht haben. Foto: dpa

In Deutschland ist in den vergangenen Jahren ein regelrechter Hype um American Football entstanden. Dass auf ProSieben und seinem Spartensender ProSieben Maxx während der Saison jeden Sonntag zwei Spiele, die Playoffs und natürlich der Super Bowl frei empfangbar sind, hat zur Beliebtheit enorm beigetragen, meint Naretz: „Die Medien berichten unheimlich viel und die Menschen freuen sich einfach mal, etwas anderes zu sehen, während Bayern München seit zehn Jahren Meister wird.”

2013 gründet Naretz die Münster Blackhawks mit

Naretz war früher im Fußball beheimatet. Nach einer Verletzung nahm ihn ein Freund einfach mal mit zu einem Footballtraining. Naretz' Begeisterung für den Sport wuchs mehr und mehr. „Ich habe noch nie so einen Teamgeist erlebt”, erklärt Naretz, warum bei ihm persönlich Football dem Fußball den Rang abgelaufen hat: „Du hast elf Mal das Duell Eins-gegen-Eins und du musst das Duell gewinnen. Nicht für dich, sondern für den Ballträger hinter dir. Das ist der Geist, der im Football steckt. Es gewinnen auch nicht die Teams, in die das meiste Geld fließt, sondern die Teams, in denen die Leute eine Einheit sind.” Elf Jahre ist es her, dass Naretz seine Leidenschaft für American Football entdeckte. 2013 gründete er mit anderen Footballbegeisterten den Verein Münster Blackhawks, der heute rund 300 Mitglieder zählt.

American Football ist für Naretz „Rasenschach mit Gladiatoren”: „Das ist ein extrem taktischer Sport mit ein bisschen Geschepper.” Dass der Sport Menschen langweilt, kann er durchaus nachvollziehen. Anders als beim Handball oder Basketball, bei denen Tor auf Tor und damit Höhepunkt auf Höhepunkt folgt, gibt es beim American Football viele Unterbrechungen. Ein Spiel zieht sich in der Regel über mehr als drei Stunden. „Das ist ein sehr komplexer Sport und wenn man die Grundzüge nicht verstanden hat, ist es echt schwierig, dem zu folgen”, sagt Naretz.

Das große Football-ABC 1/26 A wie American Football Conference: Die US-amerikanische Profiliga NFL (National Football League) ist in zwei Staffeln, die Conferences eingeteilt. Das Pendant zur American Football Conference (AFC) ist die National Football Conference (NFC). Die Zuteilung der Mannschaften erfolgt meist geografisch. Die Meister der beiden Staffeln treffen im Super Bowl aufeinander. Foto: dpa

B wie Broncos: Das Team aus Denver/Colorado setzte sich im Halbfinale gegen Titelverteidiger New England Patriots durch. Der zweimalige NFL-Champion (1997, 1998) ist nach ungezähmten Pferden benannt. Foto: dpa

C wie Complete Pass: Nimmt ein Spieler den Football nach einem Pass aus der Luft auf und hält ihn sicher fest, spricht man von einem vollständigen Pass. Foto: dpa

D wie Defense: Die Verteidigung setzt sich aus der Defensive Line und dem Backfield zusammen. Sie soll die angreifende Mannschaft hindern, Raum zu gewinnen oder einen Touchdown zu erzielen. Foto: dpa

E wie Endzone: Wird der Football von einem Spieler in die rund neun Meter breite Zone an den Enden des Spielfelds getragen oder gefangen, erzielt die Mannschaft einen Touchdown und erhält sechs Punkte. Foto: dpa

F wie Fieldgoal: Schafft es eine Mannschaft nicht bis in die Endzone, kann sie den Football durch die Torstangen an den Enden des Spielfelds schießen. Dafür gibt es drei Punkte. Nach jedem Touchdown kann man sich mit einem Fieldgoal einen Extrapunkt sichern. Foto: dpa

G wie Gatorade-Dusche: Die Tradition, dass der Cheftrainer nach dem Super-Bowl-Gewinn mit einem Eimer des isotonischen Getränks übergossen wird, geht auf die 80er Jahre zurück. Die New York Giants starteten eine Siegesserie, nachdem Coach Bill Parcells „geduscht“ wurde. Der US-Amerikaner hielt aus Aberglaube an der Tradition fest – und holte 1987 den Titel. Foto: dpa

H wie Hail Mary: Mit einem Verzweiflungswurf versucht der Quarterback des in Rückstand liegenden Teams kurz vor Schluss doch noch zu punkten. Der Legende nach geht der Name auf die Notre Dame Fighting Irish zurück, die vor jedem Touchdown ein Ave Maria gebetet haben sollen. Foto: dpa

I wie Interception: Gelingt es der Verteidigung, den Pass der angreifenden Mannschaft abzufangen, wechselt das Angriffsrecht. Zudem besteht die Möglichkeit, direkt in die Endzone zu laufen und einen Touchdown zu erzielen. Foto: dpa

J wie Montana, Joe: Der US-Amerikaner gilt als einer der besten NFL-Profis. Mit den San Francisco 49ers gewann der Quarterback viermal den Super Bowl (1982, 1985, 1989, 1990). Foto: dpa

K wie Kick-off: Einen Anstoß gibt es zu Beginn jeder Spielhälfte, der Verlängerung, nach einem Touchdown und jedem Fieldgoal. Foto: dpa

L wie Line of Scrimmage: Die Gedrängelinie ist eine gedachte Linie nach jeder Unterbrechung zwischen beiden Teams. Bewegt sich ein Spieler zu früh, gibt es eine Strafe. Foto: colourbox.de

M wie Manning, Peyton: Der Quarterback der Denver Broncos spielte eine schwache Hauptrunde. Kritiker legten dem 39-Jährigen das Karriereende nahe, nachdem er mit einer Fußverletzung lange ausgefallen war. Doch Manning kämpfte sich zurück, nach 2007 kann er zum zweiten Mal den Super Bowl gewinnen. Foto: dpa

N wie Newton, Cam: Der Quarterback der Carolina Panthers gilt als wertvollster Spieler der Saison. Auch Peyton Manning sprach sich zuletzt für den 26-jährigen US-Amerikaner aus. Mit 110 Kilogramm und 1,95 Metern setzt der Modelathlet auf ein laufintensives Spiel. Doch Newton polarisiert auch, seine Jubelarien kommen nicht überall gut an. Foto: dpa

O wie Offensive Line: Die vorderste Angriffsreihe versucht, Lücken für das Laufspiel zu schaffen oder dem Quarterback genügend Zeit für seinen Wurf zu geben. Sebastian Vollmer, der derzeit beste Deutsche, spielt bei den New England Patriots als Offensive-Tackle. Foto: colourbox.de

P wie Panthers: Die Carolina Panthers tragen ihre Heimspiele in Charlotte/North Carolina aus. Noch nie konnten sie den Super Bowl gewinnen. Foto: colourbox.de

Q wie Quarterback: Die wichtigste Position. Der Spielmacher kann den Football entweder seinem Running-Back zu einem Lauf überreichen, einem Receiver zuwerfen oder selbst nach vorne laufen. Foto: colourbox.de

R wie Running-Back: Die Ballträger haben die Aufgabe, den Football so weit wie möglich nach vorne zu tragen. Foto: colourbox.de

S wie Sack: Gelingt es einem Verteidiger, den Quarterback zu Boden zu reißen, spricht man von einem Sack. Foto: colourbox.de

T wie Touchdown: Wird der Football in die Endzone getragen oder dort gefangen, erhält die Mannschaft sechs Punkte. Foto: colourbox.de

U wie USA: American Football zählt in den USA wie Baseball, Basketball und Eishockey zu den „Großen Vier“. Die NFL hat den höchsten Zuschauerschnitt aller Profisportligen der Welt. Beim Super Bowl schalten im Schnitt 111 Millionen US-Fans den Fernseher ein. Foto: colourbox.de

V wie Vince-Lombardi-Trophy: Der Pokal für den Super-Bowl-Gewinner ist nach dem früheren Trainer der Green Bay Packers benannt. Das Team aus dem US-Bundesstaat Wisconsin gewann die ersten beiden Super Bowls. Foto: colourbox.de

W wie Wide-Receiver: Die Ballfänger sind die schnellsten Spieler auf dem Feld. Sie versuchen, den Football nach einem Pass des Quarterbacks aus der Luft zu pflücken und diesen bis in die Endzone zu tragen. Foto: colourbox.de

X wie XXL: 4000 Tonnen Popcorn, 14 000 Tonnen Chips und 120 Millionen Liter Bier: Die US-Amerikaner geben am Super-Bowl-Sonntag rund 50 Millionen Dollar für Nahrungsmittel aus. Foto: colourbox.de

Y wie Yards: Das Spielfeld ist in Yards eingeteilt. Ein Yard entspricht etwa 0,91 Meter. Die Mannschaften haben jeweils vier Versuche, einen Raumgewinn von zehn Yards zu erreichen. Gelingt ihnen das nicht, wechselt das Angriffsrecht. Foto: colourbox.de

Z wie Zeit: Ein Viertel hat jeweils 15 Minuten. Durch Auszeiten, Unterbrechungen und Werbepausen dauert eine Partie rund drei Stunden. Kurios: Nur während etwa sechs Prozent der Spieldauer passiert auch wirklich was. Foto: colourbox.de

Die Grundregeln erklären lassen, können sich Interessierte gut von fachkundigen Gästen bei der Super-Bowl-Übertragung im Cineplex. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag um 22.30 Uhr im Kino. Kickoff ist um 0.30 Uhr deutscher Zeit. In Atlanta ermitteln die Los Angeles Rams und die New England Patriots das beste Team der ablaufenden NFL-Saison. Für Naretz ist Seriensieger New England „auf dem Papier Favorit”: „Die haben eine gewaltige Routine und sind Meister der Taktik. Die Rams haben ein junges Team und mit dem Trainer Sean McVay ein absolutes Mastermind.”

Wer am Ende die begehrte Vince-Lombardi-Trophy in die Höhe recken darf, ist Naretz nicht ganz so wichtig: „Ich habe vor allem Lust auf ein spannendes Spiel.” Naretz ist Fan der Baltimore Ravens, die bereits früh in den Playoffs scheiterten. Der Wide-Receiver-Coach der Blackhawks erwartet ein enges Spiel mit vielen Punkten, in dem keines der Teams davon ziehen kann. Schlussendlich werden die Patriots triumphieren, glaubt Naretz: „Sie werden ganz knapp gewinnen. Aber ihre Zeit geht so langsam zu Ende. Auch wenn man das schon vor drei Jahren gesagt hat. Die Los Angeles Rams und die Kansas City Chiefs werden in den nächsten Jahren noch von sich reden machen.”

Hype ebbt nicht ab, sondern entsteht erst

Dass der Hype um American Football in Deutschland so langsam abebbt, erwartet Naretz nicht. Im Gegenteil: „Ich glaube, der entsteht gerade erst so richtig. Der Sport beginnt erst zu wachsen.” Jedes Jahr kämen neue Teams in der Umgebung hinzu, Naretz verliert fast schon den Überblick, so viele sind es mittlerweile. Es schließe sich langsam auch die Schere, was das Alter angeht, in dem Jugendspieler in den USA und in Deutschland mit American Football beginnen.

„In den USA fangen die mit fünf Jahren an. Bei uns wird bis 15 erstmal Fußball gespielt.” Wenn Football in Deutschland größer werden soll - von der Professionalität und Spielstärke sei man noch meilenweit von den Amerikanern entfernt - müsse aber die Verbandsebene professionalisiert werden, sagt Naretz: „Wir hinken vom Anspruch in NRW und in Deutschland hinterher.”

Dass Football beim Nachwuchs gut ankommt, sieht Naretz in seinem Verein. Statt vor der Playstation zu sitzen, kommen sie zum Training, treffen dabei Freunde und haben einfach Spaß. Und wie bei so vielen Dingen im Leben ist es im Sport nicht anders: Je früher man etwas lernt, desto besser. Das stellen auch die Jugendspieler bei den Blackhawks unter Beweis, registriert Naretz mit einem Lächeln: „Die kleinen Kinder haben uns bald den Rang abgelaufen.” Vor allem dürften sie dafür sorgen, dass der Hype nicht so schnell abflaut.