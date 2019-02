Bombe am Orléans-Ring entschärft

Münster -

Die Bombe ist entschärft: Nachdem am Donnerstag ein auffälliger Messwert am Orléans-Ring auf Kampfmittel im Boden hingewiesen hatte, bestätigte die Feuerwehr am Freitagvormittag den Fund. Nach aufwendiger Evakuierung und ausgiebigen Straßensperrungen wurde die Bombe um 15.45 entschärft.