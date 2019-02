Bombenfund am Orléansring - Evakuierung von 1800 Menschen

Münster -

Es ist eine Bombe: Nachdem am Donnerstag ein auffälliger Messwert am Orléans-Ring auf Kampfmittel im Boden hingewiesen hatte, bestätigte die Feuerwehr am Vormittag den Fund. Nun wird der Einsatz geplant.