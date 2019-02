Die nächste Wahl des Jugendrates soll nach jetzigem Stand am 25. November 2020 stattfinden. Dann sollen auch junge Menschen im Alter von 18 Jahren noch mitwählen dürfen oder für dieses Gremium gewählt werden können. Deshalb fordert der Jugendrat eine Änderung seiner Satzung, die diese Möglichkeit bislang nämlich nicht zulässt.

Diese Änderung sei sinnvoll, betonte Jugendrats-Vertreter Noah Börnhorst in der jüngsten Sitzung des Jugendausschusses am Mittwoch. Schließlich lebe die Arbeit des Gremiums von „verschiedenen Altersperspektiven“. Allerdings dürften 18-Jährige, die ein Mandat im Rat oder der Bezirksvertretung haben, dann nicht im Jugendrat vertreten sein, so die Einschränkung.

Die Mitglieder des Jugendrates setzen sich im Rat, in Ausschüssen wie auch in einem eigenen Ausschuss für die Belange der Kinder und Jugendlichen der Stadt ein. Als Ziele in naher Zukunft nannte Börnhorst den Ausbau der Zusammenarbeit mit den Schulen, die Erstellung der Internet-Seite sowie eine verstärkte Arbeit in den verschiedenen Arbeitsgemeinschaften des Jugendrates.

Ausschussmitglieder lobten über Parteigrenzen hinweg das Engagement der Jugendlichen. „Sehr beeindruckend“, nannte etwa CDU-Vertreterin Jolanta Vogelberg deren Arbeit.