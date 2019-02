Islamtheologie: Neuer Status

Die Islamische Theologie an der Universität Münster soll ein Fachbereich werden – der neue Fachbereich 16. Ob und wann dies vollzogen wird, liege nun an der Entscheidung des NRW-Wissenschaftsministeriums, sagte WWU-Rektor Prof. Dr. Johannes Wessels am Mittwochabend im Senat. Der konfessionelle Beirat des Zentrums für Islamische Theologie habe zugestimmt. „Jetzt liegt der Ball in Düsseldorf“, so Wessels.

Katholische und evangelische Theologie bilden innerhalb der Universität jeweils eine eigene Fakultät. Die Universität baut an der Hüfferstraße einen neuen Campus der Religionen. Das bisher an der Hammer Straße beheimatete Zentrum für Islamische Theologie soll dort angesiedelt werden, eventuell aufgewertet durch Fachbereichs-Status. Bisher gibt es am ZIT drei Professuren.

Die Strahlkraft der Arbeit im ZIT reicht weit in musli mische Länder. In dieser Woche war der Leiter des ZIT, Prof. Dr. Mouhanad Khorchide , auf Einladung des ägyptischen Religionsministers Mohammed Mokhtar Guma in Kairo bei der Eröffnung der neu gegründeten Internationalen Akademie für die Ausbildung von Imamen, Seelsorgerinnen und Seelsorgern, Kooperationspartner des ZIT. Ein Aspekt der Zusammenarbeit ist die Konzeption für eine Weiterbildung von ägyptischen und ausländischen Imamen.

Darüber hinaus ist ein Austausch von Dozenten und ägyptischen Studierenden geplant, um die theologischen Konzepte und Ansätze eines barmherzigen und weltoffenen Islam am ZIT kennenzulernen. In seiner im ägyptischen Fernsehen live übertragenen Rede betonte Khorchide, dass es nicht reiche, den Extremismus und den politischen Islam zu kritisieren und fundamentalistische Auslegun gen des Islams zu widerlegen.

Er sprach sich für ein alternatives Verständnis eines aufgeklärten und weltoffenen Islams aus, der die Menschen in ihrem Alltag erreiche und die theologischen Grundlagen für ein friedliches Miteinander der verschiedenen Religionen und Weltanschauungen biete.

„Immer mehr junge Menschen haben ein Problem mit einem restriktiven Gottesbild, das die Menschen mit Mitteln der Angst zu sich ruft. Diese Angst-Pädagogik verursacht, dass sich immer mehr junge Menschen von der Religion verabschieden – Muslime müssen den Anschluss an die eigene Geschichte wiederfinden“, so Khorchide in seiner Rede.

Eine solche Sichtweise sorgt innerhalb der muslimischen Gemeinschaft weiter für Zündstoff. Khorchide mit seinem Ansatz von einem Islam der Barmherzigkeit ist weiterhin Zielscheibe von Anfeindungen und Bedrohungen islamistischer Kräfte. Ein Beitrag des Heute-Journals am Dienstag im ZDF über die liberale Imamin Seyran Ates aus Berlin zeigte ein Plakat, das angebliche Verräter am Islam diffamiert. Groß darauf zu sehen war unter anderem das Konterfei von Mouhanad Khorchide.