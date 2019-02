Tierrechtler kritisieren Allwetterzoo-Aktion

Für 250 Euro kann man den Geparden im Allwetterzoo so nahe kommen, wie sonst nur die Tierpfleger. Drei Stunden dauert ein „Schnupperkursus“, der sich großer Beliebtheit erfreut – der nächste Termin ist bereits ausgebucht.

Bei Tierrechtlern stößt das seit 2017 bestehende Angebot allerdings auf Kritik. Die Stippvisiten im Geparden-Gehege seien ein „unsinniger, äußerst gefährlicher und grob fahrlässiger Nerven­kitzel“, so die Organisation „Endzoo“ am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Sie verweist darauf, dass es 2015 im Rostocker Zoo einen Beinahe-Angriff eines Geparden auf eine Fotografin gegeben habe – und 2007 eine Besucherin in einem Gehege in den Niederlanden von einem Geparden getötet worden sei. Der Allwetterzoo habe offenbar nichts aus solchen Vorfällen gelernt, schreibt „Endzoo“: „Geparden sind keine harmlosen Schmusekätzchen.“

Gepardennachwuchs im Allwetterzoo 1/14 Drei kleine Gepardinnen sind Anfang Oktober im Allwetterzoo geboren. Am Freitagnachmittag wurden die mittlerweile zwei Kilogramm schweren Jungtiere der Öffentlichkeit vorgestellt. Foto: Matthias Ahlke

Drei kleine Gepardinnen sind Anfang Oktober im Allwetterzoo geboren. Am Freitagnachmittag wurden die mittlerweile zwei Kilogramm schweren Jungtiere der Öffentlichkeit vorgestellt. Foto: Matthias Ahlke

Drei kleine Gepardinnen sind Anfang Oktober im Allwetterzoo geboren. Am Freitagnachmittag wurden die mittlerweile zwei Kilogramm schweren Jungtiere der Öffentlichkeit vorgestellt. Foto: Matthias Ahlke

Drei kleine Gepardinnen sind Anfang Oktober im Allwetterzoo geboren. Am Freitagnachmittag wurden die mittlerweile zwei Kilogramm schweren Jungtiere der Öffentlichkeit vorgestellt. Foto: Matthias Ahlke

Drei kleine Gepardinnen sind Anfang Oktober im Allwetterzoo geboren. Am Freitagnachmittag wurden die mittlerweile zwei Kilogramm schweren Jungtiere der Öffentlichkeit vorgestellt. Foto: Matthias Ahlke

Drei kleine Gepardinnen sind Anfang Oktober im Allwetterzoo geboren. Am Freitagnachmittag wurden die mittlerweile zwei Kilogramm schweren Jungtiere der Öffentlichkeit vorgestellt. Foto: Matthias Ahlke

Drei kleine Gepardinnen sind Anfang Oktober im Allwetterzoo geboren. Am Freitagnachmittag wurden die mittlerweile zwei Kilogramm schweren Jungtiere der Öffentlichkeit vorgestellt. Foto: Matthias Ahlke

Drei kleine Gepardinnen sind Anfang Oktober im Allwetterzoo geboren. Am Freitagnachmittag wurden die mittlerweile zwei Kilogramm schweren Jungtiere der Öffentlichkeit vorgestellt. Foto: Matthias Ahlke

Drei kleine Gepardinnen sind Anfang Oktober im Allwetterzoo geboren. Am Freitagnachmittag wurden die mittlerweile zwei Kilogramm schweren Jungtiere der Öffentlichkeit vorgestellt. Foto: Matthias Ahlke

Drei kleine Gepardinnen sind Anfang Oktober im Allwetterzoo geboren. Am Freitagnachmittag wurden die mittlerweile zwei Kilogramm schweren Jungtiere der Öffentlichkeit vorgestellt. Foto: Matthias Ahlke

Drei kleine Gepardinnen sind Anfang Oktober im Allwetterzoo geboren. Am Freitagnachmittag wurden die mittlerweile zwei Kilogramm schweren Jungtiere der Öffentlichkeit vorgestellt. Foto: Matthias Ahlke

Drei kleine Gepardinnen sind Anfang Oktober im Allwetterzoo geboren. Am Freitagnachmittag wurden die mittlerweile zwei Kilogramm schweren Jungtiere der Öffentlichkeit vorgestellt. Foto: Matthias Ahlke

Drei kleine Gepardinnen sind Anfang Oktober im Allwetterzoo geboren. Am Freitagnachmittag wurden die mittlerweile zwei Kilogramm schweren Jungtiere der Öffentlichkeit vorgestellt. Foto: Matthias Ahlke

Drei kleine Gepardinnen sind Anfang Oktober im Allwetterzoo geboren. Am Freitagnachmittag wurden die mittlerweile zwei Kilogramm schweren Jungtiere der Öffentlichkeit vorgestellt. Foto: Matthias Ahlke

Inzwischen haben die Tierrechtler das münsterische Veterinäramt eingeschaltet. „Wir haben bereits den Allwetterzoo um eine Stellungnahme gebeten, welche Vorsichtsmaßnahmen er bei solchen Gehege-Besuchen trifft“, so Amtsleiter Norbert Schulze-Kalthoff. Menschen, stellt er klar, dürften nicht einer Gefahr ausgesetzt werden.

Das sei auch gar nicht der Fall, betont Allwetterzoo-Kurator Dr. Dirk Wewers . „Bei diesem Schnupperkurs besteht keine Gefahr für die Teilnehmer“, so Wewers. „Sonst würden wir ihn gar nicht erst anbieten.“ Mindestens ein Tierpfleger sei bei einem Gehege-Besuch, der rund 15 Minuten dauere, dabei. In dieser Zeit befinde sich lediglich Gepardin Namoja im Gehege. „Sie ist sehr, sehr ruhig“, sagt Wewers. Bis auf drei Meter könnten sich Besucher dem Tier nähern – „wenn Namoja mitspielt“. Sollte sie mal einen schlechten Tag haben, dann würde der Zoo den Gehege-Besuch absagen.

Tiere im Allwetterzoo Münster 1/59 Pelikane, Tiger, Erdmännchen & Co.: Entdecken Sie mit unseren Bildern den Allwetterzoo! Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Noch gar nicht rosa: ein Flamingo-Küken im Oktober 2016. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Schnee? Der Gepard trägt es mit Fassung. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Gar nicht braun, so ein syrischer Braunbär... Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Tiger Fedor kam im Juli 2017 in den Allwetterzoo. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Nachwuchs bei den Nashörnern: Amiri kam am 20. Mai 2017 zur Welt. Auf unserem Foto ist sie schon fast drei Monate alt. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Ein Malaienbär. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Ein lustiges Outfit tragen die Bongos. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Ist das bequem? Ein Malaienbär. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Bad in der Sonne: ein amerikanischer Nasenbär. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Hier fürchtet ihn niemand: Der Wolf ist im Zoo willkommen. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Nein, das juckt nicht: Ein Vogel ist auf dem Nashorn-Horn gelandet . . . Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

. . . und fliegt wieder weg. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Nachwuchs bei den Nashörnern: Amiri kam am 20. Mai 2017 zur Welt. Auf unserem Foto ist sie schon fast drei Monate alt. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Zwei Pelikane. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Ein Pelikan. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Eine stolze Pracht trägt der Kronenkranich. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Er ist klein, und dann duckt er sich auch noch: ein junger Straß. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Im Afrika-Berich gibt es auch Defassa-Wasserböcke. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Tigerin Nely wundert sich, dass das Wasser in ihrem Gehege zugewuchert ist. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Auch sie landen im Zoo: Störche. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Tiger-Dame Nely. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Tiger-Dame Nely. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Gar nicht rosa: ein Flamingo-Küken im Oktober 2016. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Gar nicht rosa: ein Flamingo-Küken im Oktober 2016. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Immer auf der Hut: Erdmännchen. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Ein durstiger Defassa-Wasserbock. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Geduckt: ein Strauß. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Kronenkranich. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Diese Wildkatze hat Punkte - also ist es ein Gepard. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Brillenpinguine. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Brillenpinguine leben eigentlich an der afrikanischen West- und Südküste, deshalb finden sie es in Münster nicht viel zu warm. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Syrischer Braunbär. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Syrischer Braunbär. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Bongos sehen komisch aus. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Gänsegeier im Schnee Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Gepard Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Brillenpinguine Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Ein Trampeltier mit Schnee-Schnute. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Ein Wolf. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Syrischer Braunbär. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Gepard im Schnee. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Ein Wolf lugt hervor. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Wer erkennt die Unterschiede? Die Tiger Nely (links) und Fedor. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Bauchlandung: zwei Brillenpinguine. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Kaum bekannt, aber auch niedlich: ein chinesischer Muntjak. Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Kegelrobbe Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Kegelrobbe Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Oran Utan Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Foto: Gunnar A. Pier, Oliver Werner

Für den Fall des Falles haben die Tierpfleger einen Besen oder Rechen dabei, um das Tier auf Distanz zu halten, so Wewers. Im Übrigen befinde sich direkt hinter den Besuchern der Ausgang. Für das Tier sei der Schnupperkursus keine Belastung, im Gegenteil: „Die Gepardin findet einen solchen Besuch interessant“. meint Wewers.