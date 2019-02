Am Ende kullerten Petra Dransmann Tränen übers Gesicht – Tränen der Rührung über so viel bewundernde Worte zu ihrer beruflichen Lebensleistung, Tränen der Ergriffenheit angesichts der Gewissheit, dass dies nach 35 Jahren der letzte Tag an „ihrem“ Ludwig-Erhard-Berufskolleg war. Dort hatte die Oberstudiendirektorin, seit 2010 Schulleiterin des LEBK, am Donnerstag bei der Verabschiedungsfeier das, was sie nach eigenem Bekunden immer gerne hatte: das letze Wort. „Danke!“

Viel Dank und Anerkennung waren auch ihr zuvor zuteil geworden. „Sie haben das Amt mit Haut und Haaren ausgefüllt und waren ein Glücksfall für diese Schule“, sagte ihr Stellvertreter Ralf Köper.

Für die Bezirksregierung ließ die Leitende Regierungsschuldirektorin Monika Appler den Werdegang von Petra Dransmann Revue passieren und zollte ihr hohe Anerkennung dafür, wie sie den Wandel im Schulwesen am LEBK begleitet hatte. „Dabei haben sie Neues nicht nur auf sich zurollen lassen, sondern sind auf die Herausforderungen zugegangen und haben zugepackt.“

Thomas Paal lobt „innovationsbereite Offenheit“

Stadtdirektor Thomas Paal sagte: „Heute setzen sie nach 35 Jahren einen Punkt.“ In dieser Zeit sei Petra Dransmann stets ein verlässlicher Partner für den Schulträger gewesen, habe eine „innovationsbereite Offenheit“ gezeigt und das LEBK zu einer modernen Bildungseinrichtung mitentwickelt. „Damit wird aus einem Punkt ein Ausrufezeichen“, so Paal.

„Der Beruf war deine Berufung“, betonte Karin Kietzmann, Leiterin des Anne-Frank-Berufskollegs, zum Abschied ihrer Kollegin und stellte deren Tatkraft mit einem Zitat von John F. Kennedy heraus: „Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.“

„Facettenreiche Hartnäckigkeit“

Auch Dransmanns langjähriger Wegbegleiter und Kollege Reinhard Tykwer lobte die „facettenreiche Hartnäckigkeit“, mit der sie Ziele verfolgt und Aufgaben erledigt habe. „Ich ziehe den Hut vor deiner eindrucksvollen Lebensleistung.“

Unter das Motto „Richtungswechsel“ stellte Petra Dransmann ihre Abschiedsrede und erinnerte sich an viele Weggabelungen, an denen sie in den 35 Jahren gestanden hatte und entscheiden musste. Jetzt gehe sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Lachend, weil ich den Rucksack der Verantwortung in die Ecke stellen kann. Weinend, weil mir viele Menschen und die Gespräche hier fehlen werden.“