Nach Polizeiangaben haben sich 500 Streikende um 10 Uhr vor dem historischen Rathaus versammelt. Doch nach den Berichten unseres Reporters vor Ort sind es deutlich mehr, die Schnee und Glätte trotzen, um für eine konsequentere Klimapolitik zu demonstrieren.

Von der Auftaktkundgebung am Rathaus ziehen die Aktivisten zum Schlossplatz zur Zwischenkundgebung. Über die Münzstraße und den Prinzipalmarkt wird die Demonstration zurück zum historischen Rathaus zur Abschlusskundgebung laufen.

Friedliche Demo

Bisher verläuft die Kundgebung gut gelaunt und friedlich. Viele Schüler reisten von außerhalb ab. Beckum, Warendorf, Borken - teilweise haben sich Schüler einen eigenen Bus zur Anreise organisiert.

Organisatorin Carla Reemtsma, letzte Woche noch anlässlich der Klimakommission zu Gast bei Bundeswirtschaftsminister Altmaier in Berlin, ist nun wieder in Münster auf der Straße. "Wir werden oft gefragt, warum wir streiken", erzählt die Studentin aus Münster. Sie säßen auch lieber in der warmen Schule. Aber ihnen werde gerade die Zukunft geklaut, so Reemtsma.

Während der Demo kann es im Innenstadtbereich zu Verkehrsbehinderungen kommen.