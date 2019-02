2000 Schüler und Studierende streiken erneut fürs Klima

500 Teilnehmer sollen es zunächst sein, so schätzt die Polizei, als am Freitagmorgen gerade der zweite Klimastreik der Schüler vor dem Rathaus begonnen hat. Nur wenig später zeigt sich, es sind deutlich mehr, die gekommen sind, um für ihre Zukunft zu streiken. Aus Münster, aber auch aus Warendorf, Beckum und Borken – aus dem gesamten Münsterland.

Rund 2000 Schüler ziehen nach Polizeiangaben schließlich vom Rathaus weiter Richtung Schloss, wo es an diesem kalten Morgen eine Zwischenkundgebung geben soll. Immer wieder rufen Sie: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.“ Dabei beschäftigt viele Schüler nicht nur die Klimapolitik, sondern auch ein konkreter Vorwurf.

Vorwurf macht Schülerin sauer

„Dass uns vorgeworfen wird, wir seien hier, um die Schule zu schwänzen, macht mich sauer“, sagt Schülerin Hannah Hohenhövel aus Münster. „Es ist kalt, wir stecken alle im Abi. Wir könnten und etwas anderes vorstellen als hier zu stehen. Aber hier geht es darum, dass unsere Zukunft verheizt wird“, ergänzt neben ihr Maren Isermeyer.

Viele andere äußern sich ähnlich – auch Mitorganisatorin Carla Reemtsma : „Es steckt so viel Herzblut in der Bewegung, es ist einfach falsch uns zu unterstellen, wir wollten schwänzen.“ Es gehe einzig und allein darum, durch den Streik Aufmerksamkeit zu erregen – auch in den direkt betroffenen Familien. „Diejenigen, die hierher kommen, müssen das mit Eltern und Lehrern diskutieren. Auch das trägt zu einem politischen Bewusstsein bei.“

Die Bezirksregierung sagt, die Entscheidung über den Umgang mit streikenden Schülern liege beim jeweiligen Schulleiter, für viele Lehrer bedeutet das eine Zwickmühle. Das bekommen die Schüler bereits zu spüren. Viele werden für den Streik unentschuldigte Fehlstunden auf ihrem Zeugnis wiederfinden.

Streiken bis sich etwas ändert

Einen anderen Weg geht Torsten Büscher. Der Grundschullehrer ist mit einer großen Gruppe Viertklässler am Rande des Streiks erschienen. „Wir bringen den Schülern hier bei, wie Demokratie funktioniert. Die Klimaziele kommen dazu. Das ist genauso Unterricht, wie ein Besuch im Planetarium. Ein außerschulischer Lernort eben“, sagt Büscher, der Lehrer auf einer Mecklenbecker Grundschule ist. Natürlich, so fügt er an, seien die Eltern vorher um ihr Einverständnis gebeten worden. Und man behandele auch, dass bei dem Streik bestehendes Recht gebrochen werde.

Wie lange die Streiks noch weitergehen sollen? Carla Reemtsma hat darauf eine klare Antwort: „So lange, bis sich etwas bewegt."