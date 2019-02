Kellerbrand in der Südstraße

Münster -

Dicker Rauch in der Südstraße: Am Freitagvormittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Südstraße gerufen. Mit drei Löschzügen rückten die Einsatzkräfte aus. Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Einsatzstelle ab.